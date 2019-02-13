المنصوري: توقعات بنمو الاقتصاد الوطني 3% خلال 2019

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن توقعات نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، تراوح بين 2.5 و3%، مؤكداً أنها من المؤشرات الإيجابية، على الرغم من الاضطرابات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً.

وأضاف المنصوري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش القمة العالمية للحكومات، التي اختتمت أعمالها في دبي، أمس، أن هناك توقعات بأن تسجل مؤشرات التضخم في أسواق الدولة نسب انخفاض خلال عام 2019، بدعم من زيادة التنافسية في الأسواق العالمية، وانخفاضات أسعار قطاعات مختلفة من السلع، إضافة إلى تراجع أسعار النقل والشحن، ومتغيرات أسعار النفط العالمية.

وأوضح أن حدة الاضطرابات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانعكاساتها على حدة التنافسية في الأسواق العالمية، ومنها الأسواق المحلية، ستكون من العوامل الداعمة لتراجع مؤشرات التضخم، لافتاً إلى أن من الصعب حالياً تحديد تقديرات تراجع التضخم، لكن ستتضح تفاصيلها بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة من العام الجاري.

وأوضح أن تحقيق أسعار النفط لمعدلات ارتفاع مناسبة، من ضمن العوامل التي ستؤثر بشكل إيجابي في تعزيز مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات قطعت خطوات متقدمة في تطبيق سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، عبر قطاعات مختلفة تشمل الابتكار واقتصاد المعرفة، إضافة إلى التجارة والخدمات، لافتاً إلى سياسات خفض نسبة إسهام النفط من 30% حالياً في الناتج الوطني إلى نحو 20% خلال الأعوام المقبلة.

وذكر أن البرامج التي تعتمدها الدولة لتعزيز نمو ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من ضمن العوامل الداعمة للتنويع الاقتصادي، مبيناً أن دولة الإمارات أدركت، منذ مراحل مبكرة، دور الابتكار، لاسيما أن مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة سيعتمد على الابتكار، بما في ذلك عمليات التمويل، واعتماد خيارات بديلة عن التمويل التقليدي.

وقال إن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ صدور القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014، بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء «مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».