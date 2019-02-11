الإمارات تفوز بتنظيم أكبر تحدٍّ عالمي للذكاء الاصطناعي والروبوتات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد القرقاوي، بحضور وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، فوز الإمارات بتنظيم تحدي «فيرست غلوبال»، أكبر تحدٍّ في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في أكتوبر 2019، لتكون الإمارات الأولى في المنطقة التي تفوز في هذا التحدي.

وتم الإعلان عن هذا الحدث العالمي عبر المنصة الرئيسة للقمة العالمية للحكومات. وأكد القرقاوي أن الإمارات من أكثر دول العالم تقدماً واهتماماً في تطوير مجالات تبني تكنولوجيا الروبوتات وتعزيز استخداماتها في مختلف القطاعات التي تمس حياة الناس، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث العالمي في الدولة يشكل إضافة مهمة لجهود الدولة في تعزيز مسيرة الابتكار العالمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة ودعم العقول المبدعة وإعداد جيل مستعد لمواجهة التحديات العالمية في المستقبل.

ويهدف تحدي «فيرست غلوبال» العالمي للروبوتات إلى تشجيع الشباب على تطوير قدراتهم في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والابتكار وتمكينهم بالأدوات اللازمة، وتنمية مهاراتهم وخبراتهم بتصميم الروبوتات لتصميم مستقبلهم بأيديهم وعقولهم، والمساهمة في السباق العالمي لحل أكبر التحديات التي تواجهنا اليوم ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة، وغيرها من خلال مسابقات رياضية لتطوير الروبوتات.

وقال مؤسس فيرست غلوبال، دين كامين: «نهدف من هذا التحدي العالمي إلى توفير الفرصة لآلاف الطلاب الذين يرغبون في إحداث أثر إيجابي في العالم من خلال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات». وأضاف أن استضافة دبي تحدي «فيرست غلوبال» العالمي، تؤكد أهمية هذا الحدث العالمي في تطوير مهارات تصميم الروبوتات ومدى اهتمام دبي بهذا القطاع المستقبلي.

وتعقد الدورة الثالثة للتحدي العالمي في دبي بمشاركة أكثر من 2000 متسابق تراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً من 190 دولة، ويتم اختيار الفرق المشاركة في المسابقة بناء على نتائجها في سلسلة من الفعاليات تستمر طوال العام في مختلف دول العالم.