الإعلان عن افتتاح سفارة لإستونيا والمشاركة في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلسة رئيسة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، تحدث فيها رئيس وزراء جمهورية إستونيا، يوري راتاس، عن قصة نجاح بلاده في المجالات التكنولوجية والرقمية، أعلن خلالها عن افتتاح سفارة جمهورية إستونيا في الإمارات، ومشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد راتاس، خلال الجلسة، على استعداد بلاده للتعاون مع كل دول العالم لمشاركة ونقل تجربتها الفريدة في التحوّل الرقمي إلى جميع الدول الراغبة، لبناء جسور رقمية معها.

وسلّط رئيس الوزراء الإستوني الضوء على التقدم الذي أحرزته بلاده في مجالات الخدمات الحكومية الرقمية الذكية، خصوصاً توحيد البيانات، من خلال دمج تكنولوجيا «بلوك تشين». وتكمن فائدة الطريق الرقمي بإمكانية ولوج جميع المؤسسات للبيانات الشخصية نفسها لأي مستخدم بشكل آمن وموثوق، حيث يحتفظ المستخدم بالقدرة على معرفة الجهات التي قامت بالاطلاع على بياناته في أي وقت، وهو ما شدد الوزير على أهميته، لأنه عامل أساسي في بناء ثقة المستخدمين بكفاءة هذا النظام من جهة، وفي تعزيز ثقة المواطنين بشفافية وصدقية الحكومة من جهة أخرى.