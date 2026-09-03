بعد وفاة سعيد العابدي.. كيف يُشغل المقعد الشاغر في «الوطني الاتحادي»؟

أثار خبر وفاة عضو المجلس الوطني الاتحادي سعيد راشد العابدي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده في منزله، تساؤلات حول مصير المقعد الذي شغر بوفاته، والآلية المتبعة لشغله، ومن يحق له تولي العضوية خلفاً له، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس الوطني الاتحادي.

وفي هذا السياق، توضح «الإمارات اليوم» آلية شغل المقعد الشاغر والإجراءات المتبعة لاختيار العضو الذي سيخلفه.

وتفصيلاً، أكدت المادة (19) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، رقم (11) لسنة 2023، أنه إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لأي سبب من الأسباب، أعلن رئيس المجلس ذلك. وعليه أن يبلغ خلال 15 يوماً على الأكثر، حاكم الإمارة التي خلا أحد مقاعدها لاختيار عضواً بديلاً خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان المجلس لهذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال 90 يوماً سابقة على نهاية مدة المجلس، ويكون اختيار العضو البديل وفــق القواعد والضوابط المعمول بها في اختيار الأعضاء، وتكتمل العضوية بصدور مرسوم اتحادي بضم العضو البديل للمجلس ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

ووفقاً للمادة السادسة من اللائحة: يشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني الدولة ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي قامت باختياره وألا تقل سنه عند اختياره أو عند قفل باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بقراءة اللغة العربية وكتابتها، وفي جميــع الأحوال يتعـين أن يســتمر الشــرطان الأول والثالــث في عضو المجلس طوال فتــرة عضويتــه.