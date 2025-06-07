ليان العلي .. طالبة إماراتية تحصد المركز الاول في “جسر اللغة الصينية” وتمثل الدولة في النهائيات العالمية

في إنجاز لغوي وثقافي جديد ، توجت الطالبة الإماراتية ليان صالح باروت العلي من مدرسة ياس المشتركة بالمركز الأول على مستوى الدولة، ضمن فئة المرحلة الابتدائية في نهائيات مسابقة “جسر اللغة الصينية” لعام 2025، والتي نُظمت في العاصمة أبوظبي بمشاركة طلاب من مختلف إمارات الدولة.

منصة حية

وجاءت هذه الفعالية تحت إشراف سفارة جمهورية الصين لدى الدولة، واستضافتها جامعة زايد، وشكلت منصة حية لاستعراض المواهب الطلابية في اللغة الصينية وفنونها الثقافية، ضمن أجواء تنافسية جمعت بين الإبداع والتنوع.

عرض مميز

وخطف أداء ليان باروت الأنظار، حيث قدّمت عرضًا مميزًا في أوبرا بكين التقليدية جمع بين التمكن اللغوي والإتقان الفني، ما نال إشادة واسعة من لجنة التحكيم والجمهور الحاضر، ليُعلن اسمها بطلة لهذه الفئة عن جدارة.

تمثيل الإمارات

وبهذا الفوز، تستعد ليان لتمثيل دولة الإمارات في النهائيات العالمية التي ستُقام في الصين خلال سبتمبر المقبل، حيث ستنافس نخبة من الطلبة المتفوقين من مختلف دول العالم، رافعة راية الوطن في واحدة من أعرق المسابقات اللغوية على مستوى العالم

مسابقة عالمية

وعبّرت ليان ل"الإمارات اليوم" عن بالغ سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، قائلة: “أنا فخورة جداً بتمثيل دولة الإمارات في مسابقة عالمية بهذا الحجم، وسعيدة لأنني استطعت أن أعبّر عن شغفي باللغة الصينية وثقافتها الغنية. هذا الفوز هو بداية لطموحات أكبر، وأتطلع لأن أكون سفيرة ثقافية تجمع بين حضارتنا العريقة وثقافات العالم”.