«الوطني» يناقش «سياسة العمل التطوعي» الأربعاء ويوجّه 7 أسئلة للحكومة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، لمناقشة موضوع "تنظيم العمل التطوعي".

ويوجه أعضاء بالمجلس سبعة أسئلة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي،

ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه العضو عبيد خلفان السلامي سؤالين إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول "تأشيرة استكشاف فرص العمل"، وحول "نظام التأشيرات الممنوح لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة".

كما سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى وزيرة تنمية المجتمع، حيث توجه العضوة عفراء بخيت العليلي، سؤالاً حول "تطبيق المادة 25 من قانون وديمة"، وتوجه العضوة شذى سعيد النقبي سؤالاً حول "برنامج الدعم الاجتماعي"، ويوجه العضو عبيد خلفان السلامي سؤالين حول "إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل"، وحول "علاوات بدل التضخم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل"، فيما توجه العضوة صابرين حسن اليماحي سؤالاً حول "التنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل

المحدود".