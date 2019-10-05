تمديد التصويت ساعة إضافية بسبب تزايد معدلات "إقبال الفترة المسائية"

المصدر: أحمد عابد وعمرو بيومي وأشرف جمال – أبوظبي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، تمديد عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، على مستوى مراكز الانتخاب الـ39 المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، لمدة ساعة إضافية، ليتم إغلاق باب التصويت في التاسعة مساءً بدلاً من الثامنة، مرجعة السبب إلى تزايد أعداد الناخبين خلال الفترة المسائية من يوم التصويت الرئيس.

وأكد وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. عضو اللجنة الوطنية للانتخابات. رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه، أنه لن يتم إغلاق أي مركز انتخابي إلّا بعد التأكد من خلوّه تماماً من أية مصوتين.

وقال لوتاه: "إن عملية التصويت تسير بشكل سلس منذ بدء الاقتراع في الثامنة صباحاً، في المراكز الـ39 المخصصة للتصويت، حيث زادت معدلات الإقبال على التصويت خلال الفترة المسائية، لاسيما وأن اليوم عطلة أسبوعية، ما يساعد على تزايد الإقبال على مدار الساعة"، منوهاً إلى أن عملية التصويت لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة منذ دخول الناخب إلى مركز التصويت وحتى مغادرته.

وأضاف :"ستبدأ لجنة الفرز في مباشرة عملها بفرز أصوات الناخبين، بمجرد غلق باب الاقتراع مساء اليوم، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للفائزين في الانتخابات، بحلول العاشرة مساءً"، مشيداً بالجهود التي يبذلها مسؤولي ومنسقي ومتطوعي اللجان الانتخابية والذين يجاوز غددهم الألف متطوع ومتطوعة، في تسهيل سير العملية الانتخابية على الناخبين.