أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنجاز 384 ألفاً و 24 معاملة اعتراف بمؤهلات التعليم العالي، الصادرة من خارج الدولة، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 72686 معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعاً بزيادة الطلب والتوسع في أتمتة الخدمات، وتطوير الربط الرقمي مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية، فيما تم الاعتراف بأكثر من 43 ألفاً و600 مؤهل صادر من داخل الدولة، مقارنة بـ28 ألفاً و650 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو 322% للفئتين.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إن هذا النمو جاء ثمرةً لتحوّل نوعي في منظومة خدمات الاعتراف، إذ باتت 72% من المعاملات تُنجز آلياً، بواقع نحو 307 آلاف معاملة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، ما أسهم في تسريع الإنجاز، وتقليل الإجراءات والمستندات المطلوبة من المتعاملين، إذ انخفض متوسط زمن إنجاز الخدمة بنسبة 50%، أي من 37 يوماً إلى 18 يوماً.

وأكدت الوزارة أن التوسع في أنظمة الأتمتة أسهم في تعزيز قدرة فرق العمل على تخصيص وقت أكبر للمعاملات التي تتطلب مراجعات متخصصة، بما يعزز دقة القرار وجودة المخرجات.

وأكد مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، عبدالوهاب عبدالله الجمحي، أن النمو في عدد معاملات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي يعكس التقدم المحرز في تطوير منظومة الخدمات الرقمية بالوزارة، والتوسع في أتمتة الإجراءات وتعزيز التكامل مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين.

وقال: «نواصل العمل على تطوير خدمات الاعتراف بالمؤهلات من خلال توسيع الربط الرقمي مع الشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات المتاحة لتقليل الإجراءات المتكررة، وتعزيز دقة المعاملات وسرعة إنجازها، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ونسعى إلى توفير خدمات أكثر سهولة وكفاءة، تلبي احتياجات المتعاملين، وتدعم التكامل بين منظومة التعليم العالي وسوق العمل».

واستكملت الوزارة الربط المباشر مع 43 مؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة، ضمن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وتعمل حالياً على ربط 23 مؤسسة إضافية، إلى جانب تعزيز التكامل الرقمي مع 15 جهة ابتعاث، وكذلك مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وارتفع عدد معاملات الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة بنسبة 52.2%، من 28 ألفاً و650 معاملة إلى 43 ألفاً و600 معاملة خلال الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت نسبة إنجاز هذه المعاملات آلياً من 9.2% إلى 29.1%.

وفي إطار التكامل مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أرسلت الوزارة خلال عام 2026 نحو 29 ألفاً و

880 سجلاً لإنشاء ملفات للباحثين عن عمل، أسفرت عن إنشاء 6680 ملفاً جديداً لخريجين مواطنين في برنامج «نافس»، فيما جرى مطابقة السجلات المتبقية مع ملفات قائمة، بما يضمن دقة البيانات ويمنع التكرار.

وطورت الوزارة لوحات متابعة رقمية آنية، تضم 37 مؤشراً للأداء، موزعة على أربعة محاور، تتيح متابعة المعاملات ومستويات الإنجاز بصورة لحظية، وتساعد فرق العمل على تحديد فرص التحسين، ومعالجة التحديات التشغيلية.

وأكدت الوزارة أنها تواصل تطوير أدوات المطابقة بين الأنظمة وتعزيز جودة البيانات، بما يسهم في رفع دقة إجراءات الاعتراف بالمؤهلات، وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات المرتبطة بالخدمة.