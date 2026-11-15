سؤال وجواب

تساءل طلبة عما يقدمه برنامج التوجيه الجامعي والمهني، وكيف يساعدهم على اكتشاف قدراتهم واختيار تخصصاتهم المستقبلية؟

أفادت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أن برنامج التوجيه الجامعي والمهني يستهدف الطلبة المواطنين في المرحلة الثانوية، ويمنحهم فرصة لاكتشاف اهتماماتهم وقدراتهم، وصقل مهاراتهم الأساسية، حيث لا يقتصر دوره على مساعدتهم في اختيار التخصص الجامعي، بل يمتد إلى استكشاف المسارات المهنية، والتعرّف إلى فرص العمل المستقبلية. موضحة أنه من خلال مرشدين متخصصين، يساعد البرنامج الطلبة على تحديد نقاط قوتهم وتطوير مهاراتهم، والتعرّف إلى الوظائف التي يتزايد الطلب عليها مستقبلاً، ودعمهم فيما يتعلق بطلبات الالتحاق بالجامعة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم للمنح الدراسية المتاحة، والتواصل مع نخبة من الجامعات والجهات في مختلف القطاعات.