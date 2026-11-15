إطلاق مسارين مهنيين جديدين لتأهيل الإماراتيين للعمل في التعليم الدامج

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، ومجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، اتفاقية شراكة لتوفير مسارين مهنيين جديدين لتأهيل الكفاءات الإماراتية للعمل في مجال التعليم الدامج في أبوظبي من خلال برنامج متخصص يجمع بين التدريب والتأهيل ومنح الشهادات، ويزوّدهم بالمهارات اللازمة لتقديم الدعم التعليمي الدامج للطلبة.

وبموجب الشراكة، ستنفذ الدائرة و«بيورهيلث» برنامجاً تدريبياً متكاملاً يمتد على مدى ستة أشهر، ويجمع بين التدريب السريري المتخصص الذي تقدمه «سكينة» للصحة، وفرص التدريب العملي في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي.

ويوفر البرنامج مسارين مهنيين رئيسين؛ يتيح الأول للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل تدريباً منظّماً يؤهلهم للالتحاق بقطاع التعليم بوصفهم مساعدي دمج معتمدين. أما المسار الثاني، فيستهدف مساعدي الدمج العاملين حالياً في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، من خلال تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المتخصصة اللازمة للانتقال إلى وظائف معلمي دمج. وسيحصل المشاركون الذين يستكملون متطلبات البرنامج بنجاح على شهادات ضمن إطار الشراكة بين الدائرة و«بيورهيلث».

ويستهدف البرنامج تأهيل واعتماد ما يصل إلى 120 مساعد دمج إماراتياً جديداً سنوياً، وتطوير مهارات ما يصل إلى 130 مساعد دمج سنوياً للانتقال إلى وظائف معلمي دمج. وإلى جانب التأهيل المهني ومنح الشهادات، يدعم البرنامج التطور المهني على المدى الطويل، بما يمكّن الكفاءات الإماراتية من البناء على خبراتها والحصول على مؤهلات إضافية في مجالات التربية الخاصة والمهن الصحية المساندة، من خلال شراكات أكاديمية مستقبلية.