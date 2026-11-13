«التربية» تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026-2027، وذلك لجميع الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، صحافي أمس، أن الامتحانات تنطلق يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر المقبل.

وبحسب البرنامج المعتمد، يبدأ طلبة الصف الـ12 في المسارين العام والمتقدم اختباراتهم يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، بمادة الرياضيات، تليها اللغة الإنجليزية يوم الخميس 26 نوفمبر، ثم الكيمياء يوم الجمعة 27 نوفمبر، والفيزياء يوم الإثنين السابع من ديسمبر المقبل، واللغة العربية يوم الثلاثاء الثامن من ديسمبر، والتربية الإسلامية يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر، والدراسات الاجتماعية يوم الخميس 10 ديسمبر، وتُختتم الاختبارات يوم الجمعة 11 ديسمبر بمادة الأحياء.

أما طلبة الصف الـ12 في المسار التطبيقي، فيبدأون اختباراتهم بمادة الرياضيات التطبيقية يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، تليها اللغة الإنجليزية يوم الخميس 26 نوفمبر، ثم العلوم التطبيقية يوم الإثنين السابع من ديسمبر المقبل، واللغة العربية يوم الثلاثاء الثامن من ديسمبر المقبل، والتربية الإسلامية يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر، والدراسات الاجتماعية يوم الخميس 10 ديسمبر.

وبيّنت الوزارة أن الاختبارات ستُجرى ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وورقياً وإلكترونياً للصفوف من الخامس وحتى الـ12 بحسب المادة والصف، كذلك من الحضور الواقعي في المدرسة، إلى جانب تطبيق اختبار كتابي إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية للصف الـ12، كما بيّنت الوزارة أن طلبة الصف الـ12 المسجلين بمدارس التعليم الخاص سيؤدون جميع اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، وذلك بإشراف وتنسيق مشترك مع قطاع العمليات المدرسية في الوزارة، مؤكدةً ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة تأدية الاختبار.