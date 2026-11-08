سؤال وجواب

تساءل خريجون مواطنون عن شروط الالتحاق ببرنامج «معلمين»، والمسارات المهنية التي يوفرها للراغبين في العمل بقطاع التعليم؟

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، أن برنامج «معلمين»، إحدى المبادرات الرئيسة لبرنامج «نافس»، ويشرف عليه ويديره مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي بالشراكة مع الدائرة، ويوفر مساراً متخصصاً للمواطنين الراغبين في العمل في التعليم، أو الانتقال إليه من مجالات عمل أخرى، عبر الجمع بين التدريب المتخصص والتأهيل العملي داخل الصفوف الدراسية وفرص التوظيف في التعليم الخاص. ويستهدف البرنامج المواطنين الباحثين عن عمل والراغبين في الانضمام إلى مهنة التعليم، وفقاً لشروط الأهلية المعتمدة، ويتضمن برنامج «معلمين» مسارين رئيسين، هما المعلم ومساعد المعلم.