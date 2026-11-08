جامعة خليفة تطور أبحاثاً لدراسة العوامل الوراثية لأمراض الجهاز التنفسي المزمنة

وقّعت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «سانوفي» اتفاقية بحثية استراتيجية بهدف تطوير الأبحاث الجينومية المتعلقة بمرض الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وبموجب هذا التعاون، سيُجري الجانبان دراسة ارتباط على نطاق الجينوم الكامل (GWAS)، تجمع بين خبرات جامعة خليفة المتقدمة في الأبحاث الجينومية وقدرات «سانوفي» العالمية في مجال البحث والتطوير الدوائي الحيوي، من خلال فحص التباينات الجينية المرتبطة بمرضَي الربو والانسداد الرئوي المزمن لدى الفئة المشمولة بالدراسة.

ويهدف البحث إلى توليد أدلة علمية وثيقة الصلة بالمجتمع المحلي، وتعميق الفهم البيولوجي لهذين المرضين، وتحديد المسارات الحيوية التي تفتح آفاقاً لأبحاث مستقبلية واكتشاف علاجات محتملة. كما تسعى الشراكة إلى معالجة نقص تمثيل شعوب المنطقة تاريخياً في الأبحاث الجينومية واسعة النطاق، وتعزيز قدرات دولة الإمارات في بحوث الجينوم والطب الدقيق، كما تستهدف الدراسة توسيع قاعدة الأدلة العلمية للشعوب التي لم تحظَ بتمثيلٍ كافٍ في الدراسات الجينومية العالمية، بما يدعم إجراء أبحاث طبية حيوية أكثر ارتباطاً بالواقع المحلي ويمهّد الطريق لمزيدٍ من دراسات الطب الدقيق في المستقبل.

وفي هذا السياق، قالت عميدة كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة، الأستاذة الدكتورة حبيبة الصفار: «تسخّر جامعة خليفة إمكاناتها البحثية في علم الجينوم لدراسة مرضَي الربو والانسداد الرئوي المزمن، ما يسهم في سد الفجوات المعرفية الجينومية على مستوى المنطقة، ويعزز في الوقت ذاته قدرات دولة الإمارات في مجال الأبحاث الطبية الحيوية المتقدمة».