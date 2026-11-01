«التقنية العليا» راعياً لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية

أعلنت كليات التقنية العليا عن تعاون استراتيجي مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تحت رعاية وزارة الرياضة، تتولى الكليات بموجبه الرعاية البلاتينية لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027.

جاء ذلك خلال فعالية رسمية أقيمت في حرم الكليات بالمدينة الأكاديمية في دبي، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ونائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، محمد النعيمي.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية في إطار التزام كليات التقنية العليا بتعزيز دورها الوطني في الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المواهب الواعدة، من خلال دعم المبادرات التي تتيح للشباب فرصاً أوسع لتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية. كما تعكس حرص الكليات على توظيف خبراتها في التعليم التطبيقي لإثراء التجربة التعليمية للطلبة، وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التميز والمنافسة وخدمة المجتمع، وينسجم مع الأولويات الوطنية في تطوير الرياضة، وترسيخ ثقافة النشاط البدني.

وتفتح الشراكة آفاقاً للتعاون عن طريق إشراك طلبة كليات التقنية العليا في الفعاليات والأنشطة والمبادرات المرتبطة بالبطولة، وفق المجالات والترتيبات التي يتفق عليها الطرفان، بما يتيح فرصاً لتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتعزيز المشاركة في المبادرات الرياضية والمجتمعية.