سؤال وجواب

سأل خريجون: كيف يمكن الانضمام إلى برنامج «كن معلِّماً» وهل يحصل الخريجون على شهادة أكاديمية؟

أفادت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي بأن رحلة الانضمام إلى برنامج «كن معلِّماً» تبدأ مع برنامج «مِداد»، الذي يتيح للمنتسبين استكشاف مهنة التدريس واكتساب مهاراتها الأساسية، حيث يتم في البداية التسجيل في برنامج «مداد» عبر الموقع الرسمي للدائرة، وبعد ذلك يدعى المشاركون المتميزون للخضوع لعملية اختيار تنافسية لبرنامج «كن معلِّماً»، للحصول على فرصة للالتحاق به.

وأشارت الدائرة إلى أن برنامج «كن معلِّماً» يُقدَّم بالشراكة مع مؤسسات تعليم عالٍ مرموقة، ويمنح المشاركين فرصة الالتحاق بدبلوم دراسات عليا في التربية. وعند استكمال البرنامج، يحصل الخريجون على مؤهل تدريسي معتمد، إضافة إلى الأولوية في فرص التوظيف ضمن مدارس القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.