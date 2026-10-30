«التعليم العالي»: 18% ارتفاعاً في طلبات الالتحاق بالجامعات عبر «المنصة الموحدة»

كشفت إحصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ارتفاع إجمالي الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، خلال العام الأكاديمي 2026-2027، بنسبة 18% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي، الأمر الذي يعكس تطور خدمات المنصة المنضوية تحت مظلة بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة (EduHub)، والتي أسهمت في تسهيل رحلة الطالب من خلال خدمة متكاملة تُقدم بالشراكة مع الجهات المعنية، وتعزيز كفاءة إجراءات التقديم والقبول والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إن نسب الزيادة في عدد طلبات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والمقدمة عبر المنصة، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، تعكس فاعلية المنصة، وأهمية الحلول الرقمية المتطورة في تسهيل إجراءات التسجيل والقبول، ومساعدة الطلبة على استكمال متطلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وسجلت طلبات خريجي الخدمة الوطنية المقدمة عبر المنصة ارتفاعاً بنسبة 116.7% مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد عدد المقبولين منهم بنسبة 70%، في مؤشر يعكس تنامي الاستفادة من خدمات التسجيل والقبول المقدمة لهذه الفئة، ويدعم جهود توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي وتيسير انتقال الطلبة إلى مؤسساته. وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهودها لتطوير سياسات القبول، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة، تُمكّن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يواكب الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ومتطلبات المستقبل، وأوضحت أن تطوير خدمات التسجيل والقبول يتكامل مع منظومة للربط الآني للبيانات بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويسهم في رفع كفاءة إدارة عمليات القبول وفق التشريعات المنظمة للقطاع والأطر الوطنية المعتمدة.

وقال مدير إدارة دعم طلبة التعليم العالي في الوزارة، الدكتور محمد أحمد البلوشي: «تعكس هذه الأرقام نجاح المنصة الموحدة للتسجيل والقبول، بنسختها المحدثة، في تسهيل رحلة الطالب، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التسجيل والقبول، وتؤكد التزام الوزارة المستمر بتطوير تجربة رقمية سلسة، تدعم الطلبة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني».