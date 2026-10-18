«التعليم العالي» و«فودان الصينية» تدعمان الشراكات الأكاديمية والبحثية

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تعاون مع جامعة فودان في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية بين جامعة فودان ومؤسسات التعليم العالي الاتحادية في دولة الإمارات.

وتشمل المذكرة تخصيص مقاعد للطلبة الإماراتيين المتفوقين الراغبين بالدراسة في الجامعة، التي تعد واحدة من أفضل 30 جامعة على مستوى العالم، وفق تصنيف QS العالمي للجامعات 2026.

ويأتي التعاون في إطار جهود الوزارة لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة عالمياً، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وإتاحة فرص أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الوزارة على تيسير التواصل بين جامعة فودان ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتطوير المبادرات والبرامج المشتركة، وفقاً لأولويات المؤسسات المشاركة، بما يشمل تعزيز التعاون في مجالات الحراك الأكاديمي للطلبة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، والتعاون البحثي، ونقل المعرفة البينية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي؛ بما يدعم أولويات التنمية في البلدين الصديقين.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي في الوزارة، إبراهيم فكري، إلى أن التعاون مع جامعة فودان يمثل محطة مهمة تعزز الروابط العلمية والأكاديمية بين الإمارات والصين، من خلال تهيئة فرص جديدة للتعاون البحثي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في الدولة والجامعة.