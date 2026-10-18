سؤال وجواب

تساءل طلبة: كيف نسجل في مسابقات بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات؟ وهل هناك رسوم متعلقة بالمشاركة في البطولة؟

أفادت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بأن بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات هي بطولة رياضية تجمع الطلاب الرياضيين في إمارة أبوظبي للتنافس في 19 رياضة متنوعة. وتُقام نسخة هذا العام خلال الفترة من أكتوبر الجاري إلى مايو العام المقبل.

وقالت إن على الراغبين في التسجيل، التواصل مع مدارسهم، لافتة إلى أن منسقي ومدربي الرياضة مسؤولون عن بدء عملية التسجيل.

وذكرت أنه لا توجد رسوم للتسجيل أو للمشاركة في البطولة. وتابعت: «نحن نشجع جميع الطلاب في إمارة أبوظبي على المشاركة في الأنشطة البدنية والمنافسات، بغض النظر عن القدرة أو العمر أو الخلفية».