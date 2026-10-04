«سوربون أبوظبي» تطلق ماجستير إدارة الابتكار والذكاء الاصطناعي

أطلقت جامعة السوربون أبوظبي برنامج ماجستير جديداً في إدارة الابتكار والذكاء الاصطناعي، في مبادرة تهدف إلى مواكبة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في رسم ملامح للاقتصادات والقطاعات المتنوعة.

وطُور البرنامج بالتعاون مع مركز السوربون للذكاء الاصطناعي. وتجمع مقرراته بين موضوعات الإدارة، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والحوكمة، والأخلاقيات، والابتكار، ضمن منهج دراسي متعدد التخصصات، ومصمم لدعم الطلاب في قيادة الابتكار المسؤول والقائم على الذكاء الاصطناعي.

وصُمم البرنامج، الممتد على مدار عامين، لتلبية احتياجات المتخصصين العاملين، ويُدرَّس باللغة الإنجليزية من خلال محاضرات مسائية، مع إتاحة الفرصة لاعتماد نموذج التعلم المدمج عند الحاجة، بحيث يجمع بين 70% من الدراسة الحضورية في الحرم الجامعي و30% من التعلم عبر الإنترنت في عدد من المقررات.

ويشتمل البرنامج على مشاريع مشتركة مع القطاع، ودراسات حالة واقعية، وتدريب مهني متخصص، ورسالة ماجستير بحثية، ويكتسب الطلبة خبرة عملية مدعومةً بـ120 ساعة معتمدة وفق النظام الأوروبي لتراكم وتحويل الرصيد (ECTS)، موزعة على أربعة فصول، ما يجمع بين التميّز الأكاديمي والبحث التطبيقي والتفاعل مع القطاع، وتمنح شهادة برنامج الماجستير من جامعة السوربون في باريس، وهو معتمد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الإمارات (CAA) ومن وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية.