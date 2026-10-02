بلدية دبي تطلق النسخة الثالثة من برنامج التميز في الأنظمة الغذائية

أطلقت بلدية دبي النسخة الثالثة من برنامج التميز في الأنظمة الغذائية (DM Food Elite)، المنصة الرائدة لتكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق أعلى معايير السلامة، والتغذية، والاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والابتكار، والتحول الرقمي. وشهدت النسخة الحالية استحداث فئة جديدة لـ«منشآت التصنيع الغذائي» لتكريم أفضل ثلاثة مصانع، لتنضم إلى الفئات الثلاث الرئيسة للبرنامج، وهي: التميز في فئة مطاعم الوجبات السريعة والكافتيريا، والمطاعم في الفنادق، والمطاعم المستقلة، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم جودة الحياة في الإمارة. وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة، الدكتورة نسيم محمد رفيع، أن تطوير فئات البرنامج ومعاييره يواكب الممارسات العالمية، ويعزز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتأسيس منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة. وتتضمن عملية تقييم المشاركين ثلاث مراحل متكاملة؛ تبدأ بالتحقق من الأداء السابق وحصول المنشأة على تقييم (A) المتتالي، تليها مرحلة التدقيق الميداني على الأنظمة المطبقة وآراء العملاء، وتُختتم بمراجعة لجنة التحكيم للنتائج والوثائق لاعتماد الفائزين.