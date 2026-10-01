«خليفة التربوية» تشارك في منتدى «التعليم العالي» بدبي

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين في البحث العلمي أهمية ودور رسالة جائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي والأكاديمي على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرين إلى دور الجائزة في إحداث بصمة متميزة على صعيد منظومة التعليم من خلال ما تطرحه من مجالات تعزز اكتشاف المواهب التعليمية والأكاديمية ورعايتها، وترسخ أثرها الإنساني الإيجابي لدى الفرد والمجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة الجائزة في أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقيادة التعليم العالي الدورة السابعة (MENA-HELF)، الذي نظمه مركز ابتكارات التعلم وحلول المعرفة المتخصصة في دبي، وانتهت فعالياته أمس، حيث شهد جناح الجائزة إقبالاً لافتاً من الكوادر الأكاديمية والتعليمية للاطلاع على المجالات المطروحة في الدورة الـ20 للجائزة، والمتضمنة 10 مجالات موزعة على 18 فئة، وتستقبل الجائزة طلبات المرشحين في هذه المجالات حتى 31 ديسمبر المقبل.

وأكد الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، حميد الهوتي، أهمية هذه المشاركة في المنتدى الذي استقطب خبراء ومتحدثين ومشاركين يمثلون 60 دولة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة محاور تتعلق بدور التعليم العالي في تشكيل مستقبل الأجيال المقبلة.

وأوضح أن جائزة خليفة التربوية وهي تشارك في هذا المنتدى إنما تترجم توجهات مؤسسة إرث زايد الإنساني في ترسيخ الأثر الإيجابي لدى الأفراد والمجتمعات على كل الصعد المحلية والإقليمية والدولية، حيث تطرح الجائزة مجالات تغطي مختلف أوجه العمل الميداني بمنظومة التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، إضافة إلى طرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات العلمية والتطبيقية في توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع للطفل في مرحلة عمرية مبكرة.

وقال الهوتي إن الجائزة حرصت خلال مشاركتها على التعريف بمختلف هذه المجالات، خصوصاً مجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز، ومجال البحوث التربوية، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية فئة الأستاذ الجامعي المتميز، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، ومجال التأليف التربوي للطفل، ومجال التعليم وخدمة المجتمع فئة الأسرة الإماراتية المتميزة التي قدمت إسهامات تربوية بارزة في دعم مسيرة تعليم أبنائها.