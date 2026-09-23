مدارس تحدد 6 خطوات لحماية الطلبة خلال استخدام الإنترنت

حددت إدارات عدد من المدارس ست خطوات تساعد أولياء الأمور على حماية أبنائهم أثناء استخدام الإنترنت، بالتوازي مع توعية الطلبة بدور أدوات الذكاء الاصطناعي في كشف بعض التهديدات الرقمية.

وأفادت، في رسائل توعوية اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، بأن الخطوة الأولى تبدأ بتشجيع الأبناء على عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت.

وشملت الخطوات مساعدة الأبناء على إنشاء كلمات مرور قوية، وتفعيل التحقق بخطوتين، وتعليمهم فحص مصادر المعلومات، وتجنب الروابط المشبوهة، فضلاً عن تحديث الأجهزة والبرامج باستمرار لإصلاح الثغرات الأمنية. ودعت الرسائل أولياء الأمور إلى أن يكونوا قدوة في استخدام الإنترنت بطريقة آمنة وإيجابية.

وتناولت الرسائل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية الرقمية، موضحة أن الأنظمة التي تستخدمه يمكن أن تساعد على التحقق المستمر من هوية المستخدمين وحساباتهم. وشددت الإدارات المدرسية على أهمية إكساب الطلبة مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت، وتعريفهم بكيفية الاستفادة الواعية من التقنيات الحديثة في حماية بياناتهم.