إطلاق مبادرة لتنمية المواهب الوطنية في «الأمن السيبراني»

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة «CYBRANI» للتدريب العملي، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز منظومة إعداد الكفاءات والمواهب في مجال الأمن السيبراني، من خلال ربط التعليم الجامعي بالتطبيقات العملية ومتطلبات سوق العمل.

وجرى الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات معرض ومؤتمر «جيسيك غلوبال 2026»؛ إذ توفر لطلبة الجامعات في مختلف أنحاء الدولة فرصاً لاكتساب خبرات عملية في مجال الأمن السيبراني، والعمل على تحديات واقعية، والتفاعل مع خبراء القطاع، والتعرف إلى نخبة من الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وتوفر المبادرة تدريباً عملياً في ستة مجالات رئيسة، تشمل الحوكمة والمخاطر والامتثال، وعمليات الأمن السيبراني، واستخبارات التهديدات السيبرانية، والأدلة الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث، وتطوير البرمجيات الآمنة، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.

وسيستفيد الطلبة المشاركون من فرص العمل على مشاريع تطبيقية، والحصول على الإرشاد من خبراء القطاع، وبناء شبكات مهنية، والتعرف إلى مؤسسات رائدة، إلى جانب الاستفادة من مسارات التطوير المهني، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.

وسيحصل الطلبة الذين يستكملون البرنامج بنجاح على شهادة إتمام معتمدة بصورة مشتركة من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف مبادرة «CYBRANI»، من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة تحت مظلة وطنية واحدة، إلى بناء مسار مستدام لإعداد الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني، وتمكين الطلبة من الانتقال من المعرفة الأكاديمية إلى الخبرة التطبيقية، بما يعزز منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ويدعم مسيرة التحول الرقمي، ويرسخ المرونة السيبرانية على المدى الطويل.

وتأتي المبادرة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة بالمعارف التقنية والخبرات المهنية والتطبيقية، بما يدعم متطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي في الدولة.

وتعتمد «CYBRANI» نموذجاً تعاونياً يجمع الحكومة والأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، بما يعزز التكامل بين المخرجات الأكاديمية والمهارات العملية التي يتطلبها قطاع الأمن السيبراني.

ويتولى مجلس الأمن السيبراني قيادة المبادرة، من خلال تنسيق جهود الجهات المشاركة، وربط الطلبة بفرص التدريب، ودعم تحقيق مخرجات تدريبية عالية الجودة، فيما تضطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بصفتها الشريك الأكاديمي الاستراتيجي، بدعم مشاركة الجامعات والطلبة، وضمان مواءمة المبادرة مع الأهداف التعليمية الوطنية.