المدارس الحكومية تبدأ قياس كفاءة الطلبة في «العربية» و«الإنجليزية» و«الرياضيات»

تبدأ المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة، تطبيق اختبارات الكفاءة القياسية (SPA)، من بعد غدٍ 21 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2026، لقياس مستوى إتقان طلبة الصفوف من الرابع حتى الـ11 للمهارات الأساسية في ثلاث مواد أساسية تضم اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات.

وأظهرت تعميمات مدرسية اطلعت عليها «الإمارات اليوم» أن الطلبة يخضعون لخمس جلسات اختبارية، مدة كل منها 50 دقيقة، بإجمالي 250 دقيقة من التقييم، موزّعة على القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى الرياضيات، بما يوفر قياساً منفصلاً لمستوى الطالب في كل مهارة بدلاً من دمج المهارات اللغوية في اختبار واحد.

وتفصيلاً، أبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بترتيبات التطبيق، مؤكدة ضرورة انتظام الطلبة في الحضور خلال أيام الاختبارات، وتجنب الغياب إلا لعذر مرضي موثق، مع استمرار اليوم الدراسي بصورة اعتيادية عقب انتهاء جلسة التقييم، دون اختصار الدوام أو تعطيل البرنامج الأكاديمي.

وبحسب الجداول التي عممتها المدارس، تشمل الاختبارات خمس جلسات؛ تخصص الأولى لقراءة اللغة الإنجليزية، والثانية لكتابتها، والثالثة لقراءة اللغة العربية، والرابعة لكتابتها، فيما تخصص الجلسة الخامسة للرياضيات.

وتبلغ مدة كل جلسة 50 دقيقة، ليرتفع إجمالي زمن التقييم إلى أربع ساعات و10 دقائق لكل طالب، موزعة على أيام التطبيق، فيما حددت إحدى المدارس الحصتين الرابعة والخامسة لتنفيذ الاختبارات، قبل عودة الطلبة إلى حصصهم وفق الجدول الدراسي المعتاد.

ويُعد اختبار الكفاءة القياسي (SPA) أداة لقياس مستوى إتقان الطلبة للمهارات والمعارف المستهدفة في المناهج، ورصد جوانب القوة وفجوات التعلم، بما يتيح توفير بيانات أكثر دقة عن الأداء الأكاديمي، والاستفادة منها في توجيه خطط الدعم والتدخل والإثراء ورفع مستوى التحصيل.

الاختبار لا يرتبط بالدرجة الأكاديمية

وأوضحت المدارس أن الاختبار لا يرتبط بمفهوم النجاح والرسوب أو احتساب درجة أكاديمية للطالب، وإنما يركّز على قياس الكفاءة ورصد مستوى الإتقان، بما يساعد على بناء صورة معيارية عن أداء الطلبة ومتابعة تطور تعلمهم، ويوفر للمدارس بيانات يمكن الاستناد إليها في تطوير الممارسات التعليمية.

ويغطي الإطار العام لاختبارات (SPA) طلبة الصفوف من الرابع حتى الـ11، إلا أن ذلك لا يعني خضوع جميع هذه الصفوف للاختبار في الموعد نفسه؛ إذ تحدد خطط ونوافذ التطبيق الصفوف المستهدفة في كل دورة، بينما كشفت التعميمات الصادرة عن المدارس محل الرصد عن استهداف السادس والسابع والثامن خلال النافذة الحالية.

وتبرز أهمية هذا التفريق بين النطاق العام للاختبار والصفوف المستهدفة فعلياً في كل نافذة تقييم، إذ تنفذ المدارس الاختبارات وفق الجداول والفئات المحددة لها، خلال فترة التطبيق الممتدة لنحو ستة أسابيع.

وتكشف بنية «SPA» عن تركيز واضح على المهارات اللغوية؛ إذ تخضع القراءة والكتابة لقياس مستقل في كل من «العربية» و«الإنجليزية»، إلى جانب اختبار الرياضيات، بما يسمح برصد مستوى الطالب في كل مجال على حدة، وتحديد المهارات التي تحتاج إلى تدخل تعليمي بصورة أكثر دقة.

وشددت المدارس في رسائلها إلى الأسر على أن أيام الاختبارات لا تعني انتهاء الدوام عقب التقييم، إذ يستكمل الطالب يومه الدراسي بصورة طبيعية، داعية أولياء الأمور إلى ضمان الحضور في الموعد المحدد وعدم التغيّب، خصوصاً أن انتظام الطلبة يُعد ضرورياً لتنفيذ خطة التقييم وفق الجداول المعتمدة.