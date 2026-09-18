أكاديمية الدمج في أبوظبي تؤهل 6000 معلم

أطلق المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، ومقره أبوظبي، «أكاديمية الدمج» ضمن برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، بهدف تمكين المعلمين والمدربين والقيادات المدرسية من تطبيق ممارسات الدمج في الفصول الدراسية والمدارس والبيئات الرياضية، وتأهيل 6000 معلم ومعلمة حول العالم بحلول عام 2030.

وتعتمد الأكاديمية نموذج «تدريب المدربين» لتوسيع نطاق الاستفادة من برامجها، من خلال إعداد 250 مدرباً إقليمياً خلال السنوات الأربع المقبلة، يتولون بدورهم نقل ممارسات الدمج وتقديم تدريبات متخصصة في مختلف أقاليم الأولمبياد الخاص.

وتأتي هذه المبادرة استجابة للحاجة المتزايدة إلى تطوير مهارات المعلمين في مجال التعليم الدامج، حيث أظهر التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 الصادر عن منظمة اليونسكو، أن 25% من المعلمين في 48 نظاماً تعليمياً أكدوا حاجتهم الكبيرة إلى تعزيز قدراتهم في تدريس الطلاب من أصحاب الهمم.

وتوفر أكاديمية الدمج دورات إلكترونية قصيرة ومركزة، وشهادات مصغرة قائمة على الكفاءة، إلى جانب فرص للتعلم الحضوري، بما يساعد المشاركين على تطوير مهارات عملية تمكنهم من بناء بيئات تعليمية ورياضية أكثر شمولاً، كما يتيح نموذجها إعداد كوادر محلية قادرة على نقل الخبرات وتعزيز استدامة جهود الدمج في مجتمعاتها.

ويحصل المشاركون عقب إتمام الدورات على شهادة رقمية من الأولمبياد الخاص، فيما تتم دعوة مجموعة مختارة منهم إلى أبوظبي للمشاركة في برامج تدريب حضورية مكثفة تؤهلهم لتقديم تدريبات عالية الجودة في مناطقهم.

وتُعد أكاديمية الدمج أحدث مبادرات المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، الذي تأسس عام 2020.

• %25 من المعلمين في 48 نظاماً تعليمياً أكدوا حاجتهم الكبيرة إلى تعزيز قدراتهم في تدريس الطلاب من أصحاب الهمم.