دليل جديد لمواصفات مباني المدارس الخاصة في الشارقة

بدأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص التطبيق الفعلي لـ«دليل مواصفات واشتراطات مباني المدارس الخاصة»، الذي يضع إطاراً متكاملاً لتصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ مدرسية حديثة وآمنة ومستدامة تواكب أحدث الممارسات العالمية، بما يعزز جودة البيئة التعليمية ويراعي احتياجات الطلبة والكوادر التعليمية ويتوافق مع متطلبات التعليم الحديث وخصوصية البيئة التعليمية في إمارة الشارقة.

وانتقل الدليل، خلال العام الجاري، من مرحلة إعداد المعايير إلى مرحلة التطبيق الفعلي، مع بدء تشغيل أول مدرسة تم تصميمها وبُنيت وفق المواصفات الجديدة، فيما تتواصل أعمال إنشاء عدد من المدارس الأخرى وفق الدليل ذاته، بما يعكس توجه الهيئة نحو ترسيخ معايير متكاملة لجودة المباني المدرسية ومرافقها.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، إن تطبيق دليل مواصفات واشتراطات مباني المدارس الخاصة يرتبط بمؤشرات الأداء الاستراتيجية للهيئة، إذ يجسد أولوية «جودة حياة المجتمع التعليمي»، فيما يسهم في تحقيق هدف «تعزيز بيئة تعليمية جاذبة ومستدامة».

وأضاف أنه من خلال هذه المواصفات والمعايير تعمل الهيئة على ترجمة توجهاتها إلى ممارسات ملموسة في تصميم المباني المدرسية وتنفيذها وتشغيلها بما يراعي احتياجات الطلبة والكوادر التعليمية، ويدعم أساليب التعليم الحديثة ومتطلبات المستقبل، ويجعل المبنى المدرسي جزءاً فاعلاً من التجربة التعليمية.

ويتناول الدليل مجموعة متكاملة من العناصر المرتبطة بجودة البيئة المدرسية، بما يشمل تصميم الصفوف الدراسية ومساحاتها وتوزيعها، وكفاءة الممرات وسهولة الحركة والتنقل، وجودة الملاعب والساحات والمساحات الخارجية، إلى جانب توفير التهوية والإضاءة المناسبة والتظليل والحماية من أشعة الشمس، وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة وسهولة الوصول لجميع المستخدمين.

ويراعي الدليل توفير مساحات تعليمية متنوّعة ومرنة تتناسب مع أساليب التعليم الحديثة والأنشطة المختلفة، إلى جانب كفاءة توزيع المرافق والخدمات وسهولة استخدامها بما يعزز راحة الطلبة والكوادر التعليمية ويحسّن تجربتهم اليومية، ويهيّئ بيئة مدرسية صحية ومحفزة على التعلم والتفاعل والإبداع.

ويأتي تطبيق الدليل في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية للمدارس، والارتقاء بجودة البيئة المدرسية من خلال اعتماد معايير تراعي تكامل عناصر المبنى وكفاءة مرافقه وتخطيطه، وتضع احتياجات مستخدميه في صميم التطوير.