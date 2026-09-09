270 خريجاً ضمن الدفعة الـ 16 لجامعة حمدان بن محمد الذكية

احتفت جامعة حمدان بن محمد الذكية بتخريج 270 متعلماً ومتعلّمة، ضمن دفعتها الـ16 من مختلف البرامج الأكاديمية، في خطوة تعزز رفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة لمواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة.

وأقيم الحفل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الرئيس الأعلى للجامعة، وشهدته نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتورة رجاء عيسى القرق، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الأمناء والقيادات الأكاديمية والإدارية وعائلات الخريجين.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة، مطر الطاير، أن الجامعة تواصل، برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ترسيخ نموذج تعليمي مبتكر يضع الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته في صميم أولوياته، مشيراً إلى أن خريجي الدفعة الجديدة يمثلون رصيداً من الكفاءات المؤهلة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

من جانبها، قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق إن تخريج الدفعة الـ16، يجسّد رؤية تؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ بتمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات والقِيَم.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور منصور العور، أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من التعلم وتطوير المهارات، لافتاً إلى أن التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي تتطلب القدرة على التعلم المستمر والتكيف وتوظيف التكنولوجيا بوعي لصناعة قيمة مستدامة للمجتمع والوطن.