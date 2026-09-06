سؤال وجواب

تساءل خريجون: مَن المؤهلون للالتحاق ببرنامج «مداد» لإعداد الكوادر التعليمية؟

أفادت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بأن برنامج «مداد» متاح للمواطنين والمقيمين منذ فترات طويلة في الدولة، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، والراغبين في استكشاف مهنة التدريس. ورحّب البرنامج بأولياء الأمور الذين يسعون إلى دعم رحلة تعلم أبنائهم بشكل أفضل، والمشاركة بدور أكثر فاعلية في تعليمهم. وأشارت إلى أن برنامج «مداد» مجاني، ولا يتطلب أي خبرة سابقة، حيث صُمم كمسار تمهيدي للمبتدئين في مجال التعليم. كما أنه برنامج مرن وبدوام جزئي، يمكن التوفيق بينه وبين الالتزامات الأخرى.

وبعد إتمامه، يتاح للمرشحين المستوفين للشروط فرصة الالتحاق ببرنامج «مِداد+»، حيث يشارك المعلمون الطموحون في ورش عمل حضورية تفاعلية تُمكّنهم من تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير فهمهم لأساسيات التدريس والممارسات التربوية الفعالة.