«جامعة محمد بن زايد» تطلق 6 نماذج ذكاء اصطناعي للعالم

أطلق معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، «K2 Horizon» وهي مجموعة تضم ستة نماذج تأسيسية للذكاء الاصطناعي، تراوح أحجامها بين 0.9 مليار و375 مليار معامل.

وتُطرح جميع النماذج بصورة مفتوحة بالكامل، بما يشمل الأوزان والشيفرة البرمجية وبيانات التدريب والمنهجية، بما يتيح للباحثين والمطوّرين والمؤسسات حول العالم فحصها وإعادة إنتاجها وتكييفها وفق احتياجاتهم.

وصُمم النموذج الذي ضم 0.9 مليار معامل للعمل في البيئات شديدة القيود، مثل الساعات والنظارات الذكية، بينما توفر نماذج 3.7 مليارات و7 مليارات معامل قدرات متقدمة للهواتف، وغيرها من التطبيقات التي تعمل مباشرة على الأجهزة.

ويوفر النموذج الكثيف الذي يضم 32 مليار معامل، إلى جانب النموذج المتناثر 36B-A4B، خيارات قوية للاستضافة المحلية، والخوادم الموجودة داخل مقرات المؤسسات.

أما النموذج 375B-A23B فيقدّم أقوى قدرات المجموعة لدعم التطبيقات المؤسسية ذات المتطلبات العالية.

وتشترك النماذج الستة في بنية أساسية ومفردات لغوية ومنهجية تدريب وواجهات وأدوات نشر موحّدة، مع استخدام مجموعة مفردات أصغر في نموذج 0.9 مليار معامل.

ويُعد «K2 Horizon» أكبر إطلاق لنماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة بالكامل في التاريخ، بما يرسّخ ريادة دولة الإمارات في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة من الفئة الرائدة، تطوّرها مؤسسات وطنية وتتيحها بصورة مفتوحة للعالم.