مدارس دبي تسجّل «صفر» وفيات مرورية منذ عام 2010

أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن جهودها التوعوية والهندسية أسهمت في إبقاء مدارس دبي خالية من الوفيات المرورية، خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن مدارس دبي تسجّل «صفر» وفيات منذ عام 2010.

ومع بداية العام الدراسي الجديد 2026–2027، أطلقت الهيئة برامج وفعاليات توعوية موجّهة إلى طلبة المدارس وأولياء الأمور والسائقين، ضمن خطتها السنوية للتوعية المرورية الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الآمنة، ورفع مستوى الوعي بأسباب الحوادث في المناطق المدرسية، وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، بالتزامن مع الحملة التوعوية «السلامة المرورية لطلبة المدارس» التي تقودها وزارة الداخلية على مستوى دولة الإمارات.