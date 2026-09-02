«التعليم العالي»: الأولوية للتميز في اختيار المبتعثين

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط ومعايير جديدة لتنظيم قبول الطلبة المواطنين في البعثات الدراسية، شملت سبعة معايير للمفاضلة واختيار المبتعثين، وثمانية ضوابط للقبول الأكاديمي.

وأشارت إلى أنه مع مراعاة استيفاء الشروط والمعايير، تتم المفاضلة بين المتقدمين في حدود المقاعد والاعتمادات المالية المتاحة، وفقاً للمعايير التي تشمل المستوى الأكاديمي للمتقدم، ونتائج الاختبارات والمقابلات والتقييمات المعتمدة لدى الوزارة، وأولوية التخصص المطلوب الابتعاث إليه ومدى ارتباطه بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، وأولوية المتقدمين لمرحلة البكالوريوس، ويُنظر في طلبات الدراسات العليا وفقاً للتخصصات ذات الأولوية، ومدى توافر المقاعد.

وتتضمن معايير المفاضلة أولوية المتقدمين الحاصلين على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط، من دون الحاجة إلى الالتحاق ببرنامج تأسيسي أو تأهيلي، وجودة المؤسسة التعليمية والبرنامج الأكاديمي ودولة الابتعاث، وفقاً لقوائم ومعايير الأولوية المعتمدة لدى الوزارة، وأولوية أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية، وفقاً للضوابط المعتمدة لدى الوزارة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى أي معايير مفاضلة أخرى تعتمدها الوزارة، وفقاً لأهداف برنامج الابتعاث واحتياجاته، وتحدد الأدلة التنفيذية آلية المفاضلة واختيار المبتعثين، بما يشمل إجراءات دراسة الطلبات وتقييمها، وأوزان المعايير وترتيب الأولويات، وضوابط التوثيق والاعتماد.

وحصرت الوزارة تخصصات القطاعات ذات الأولوية في ثمانية تشمل: الطاقة، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه والبيئة، والقطاعات الإبداعية، إضافة إلى العلوم.

وتعد المؤسسة التعليمية من المؤسسات ذات الأولوية لأغراض الابتعاث واستحقاق بدل الأولوية إذا كانت مصنفة ضمن أفضل 20 مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وفقاً للتصنيفات العالمية والقوائم المعتمدة، ولأغراض استحقاق بدل الأولوية، يُعتد بمدى استيفاء المؤسسة معايير الأولوية المعتمدة لدى الوزارة عند صرف البدل، ويجوز للوزير أو من يفوّضه، اعتماد مؤسسة تعليمية ضمن المؤسسات ذات الأولوية، ولو لم تستوفِ معيار التصنيف، إذا كانت متميزة عالمياً في تخصص نوعي أو نادر، أو ارتبط الابتعاث إليها بأولوية وطنية أو شراكة استراتيجية للدولة.

ويشترط في المتقدم للبعثة استيفاء المعايير بضوابط القبول التي تنص على أنه لا يجوز قبول طلب الابتعاث إذا كان البرنامج الأكاديمي أو القبول يتضمن أياً من برامج ماجستير إدارة الأعمال، أو ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، ما لم يكن البرنامج في مؤسسات تعليمية ذات أولوية، والبرامج أو الدورات المخصصة للقيادات الإدارية والتنفيذية، أو البرامج المطروحة من خلال مراكز التعليم المستمر أو الدراسات المهنية، أو البرامج التأهيلية السابقة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وتشمل الضوابط أنه لا يجوز قبول طلب الابتعاث إذا كان البرنامج الأكاديمي أو القبول الأكاديمي يتضمن برامج دراسة اللغة الإنجليزية، أو فترات التدريب العملي التي لا تُشكل جزءاً من البرنامج الأكاديمي المعتمد، أو البرامج التي يكون القبول فيها ابتداء مؤدياً إلى الحصول على درجتين علميتين أو تخصصين رئيسين، ما لم توافق الوزارة على خلاف ذلك، أو البرامج المطروحة بنظام التعليم عن بُعد بشكل كلي، ما لم يكن البرنامج في مؤسسات تعليمية ذات أولوية، ويجوز ابتعاث الطالب إلى برنامج أكاديمي يُدرّس باللغة الرسمية لدولة الابتعاث غير الناطقة بالإنجليزية، ويجوز أن يسبق البرنامج برنامج لدراسة تلك اللغة متى كانت إجادتها شرطاً للالتحاق، ويجوز قبول طلب الابتعاث دون تقديم القبول الأكاديمي النهائي، على أن يقدّمه الطالب فور استيفاء متطلبات القبول، كما يجوز للوزير أو من يفوّضه، في الحالات التي تقتضيها المصلحة أو التي تستدعيها اعتبارات أكاديمية أو وطنية، الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة.