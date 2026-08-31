منصة تعليمية متخصصة تقدم نموذجاً رقمياً داعماً للتعليم المدرسي ويعزز جاهزية طلبة الثاني عشر المتقدم

تواصل The Garden Academy منذ سنوات ترسيخ حضورها في قطاع التعليم الرقمي في دولة الإمارات من خلال نموذج متخصص في تدريس طلبة الصف الثاني عشر المتقدم، يعتمد على محتوى تعليمي مسجل عبر الإنترنت، ويواكب التحول نحو حلول تعليمية أكثر مرونة وكفاءة، مما يمنح الطلبة فرصة التعلم وفق أوقاتهم الخاصة.

وتعتمد الأكاديمية نظام "البطاقات التعليمية" الرقمية الوحيد والأول من نوعه في الإمارات ، والذي يوفر محتوى متكاملاً لكل درس، ويضم شروحات مرئية وملازم تعليمية وأوراق عمل واختبارات مما يتيح للطالب مراجعة الدروس وإعادة مشاهدتها دون قيود زمنية.

ويستند هذا النموذج إلى قناعة متزايدة بأن جودة المحتوى التعليمي لا ترتبط بوجود الشرح المباشر فحسب، بل بقدرة الطالب على الرجوع إلى المادة العلمية متى احتاج إليها، والاستفادة من شروحات تغطي مختلف الأفكار والتمارين بصورة منظمة، وهو ما يجعل التعلم أكثر استدامة وفاعلية مقارنة بالاعتماد على الدروس الخصوصية التقليدية التي تنتهي بانتهاء الحصة.

مقارنة بين نظام البطاقات والدروس الخصوصية : https://shorturl.at/p5KjB.

ويعزز ذلك كادر تدريسي يمتلك خبرة طويلة في تدريس المناهج الإماراتية، ولا سيما منهاج الصف الثاني عشر المتقدم، إضافة إلى بنية تقنية متطورة تضمن استقرار المنصة وسهولة الوصول إلى المحتوى وجودة عرضه ،كما وتقدم دعمًا فنيًا على مدار الساعة للطلاب عند الحاجة.

ويؤكد مدير الأكاديمية الأستاذ محمد زياد أن الاستثمار في جودة المحتوى والتقنيات التعليمية يمثل أولوية مستمرة، مشيراً إلى أن مستقبل التعليم يتجه نحو نماذج تمنح الطالب مرونة أكبر تمكنه من التعلم وفق سرعته الخاصة دون المساس بجودة المخرجات التعليمية.

للمزيد من المعلومات عن المنصة والتسجيل: https://www.thegardenacademy.net/StudentLibrary.

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