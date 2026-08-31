1.27 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة اليوم

تفتح 1180 مدرسة حكومية وخاصة تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم أبوابها، اليوم، لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية - بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد ينضمون إلى مقاعد الدراسة للمرة الأولى - إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، وسط عودة تدريجية ودوام مخفّض خلال الأيام الدراسية الأربعة الأولى، قبل الانتقال إلى ساعات الدوام الرسمية كاملة اعتباراً من الجمعة الرابع من سبتمبر المقبل.

ويمتد العام الدراسي على 185 يوماً دراسياً موزعة على ثلاثة فصول، بواقع 67 يوماً للفصل الأول، و60 يوماً للثاني، و58 يوماً للثالث، فيما تمتد الخطة الزمنية على 13 أسبوعاً للفصل الأول و12 أسبوعاً لكل من الفصلين الثاني والثالث.

وتنطلق العودة إلى المدارس تحت شعار حملة وزارة التربية والتعليم «بالميثاق نبلغ الآفاق».

وأكد مديرو مدارس لـ«الإمارات اليوم» اكتمال الاستعدادات التشغيلية والأكاديمية وتجهيز الفصول والمختبرات ومناطق الأنشطة، والتأكد من جاهزية الحافلات ومسارات النقل وإجراءات الأمن والسلامة، لضمان انطلاقة مستقرة منذ اليوم الأول.

ويحدد التقويم الأكاديمي لعام 2026-2027، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، مسار الدراسة والاختبارات والتقييمات والإجازات على مدار العام، إذ تدخل المدارس مرحلة التقييمات التشخيصية والمركزية من 7 إلى 18 سبتمبر، والتقييم الأساسي للغة العربية (ABA) من السابع من سبتمبر إلى التاسع من أكتوبر المقبلين، فيما يمتد اختبار الكفاءة القياسي (SPA) من 21 سبتمبر إلى 30 أكتوبر المقبلين.

ويشهد أكتوبر مجموعة من المحطات الأكاديمية والتنظيمية، إذ تبدأ إجازة منتصف الفصل للطلبة من 12 إلى 16 أكتوبر، بالتوازي مع التدريب التخصصي الثاني للكادرين الإداري والتعليمي من 12 إلى 14 أكتوبر، تعقبه إجازة منتصف الفصل للكادر يومي 15 و16 أكتوبر.

كما تُجرى دراسة PIRLS 2026، خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 12 نوفمبر المقبلين، قبل الانتقال إلى الاختبار التجريبي من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل، ثم اختبارات نهاية الفصل الدراسي من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل، على أن تتوقف الاختبارات خلال إجازة اليوم الوطني من الثاني إلى الرابع من ديسمبر، وتُستأنف من السابع إلى 11 ديسمبر (تُعلن النتائج خلال الفترة من الرابع إلى السادس يناير 2027).

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 14 ديسمبر، وتستمر حتى الأول من يناير 2027.

وتخصص الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر للتدريب التخصصي الثالث للكادرين الإداري والتعليمي، بالتزامن مع الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول.

وتبدأ إجازة الشتاء للكادرين الإداري والتعليمي في 21 ديسمبر، وتستمر حتى الأول من يناير 2027، لتختتم بذلك محطات الفصل الدراسي الأول وفق تسلسل يجمع بين الدراسة والتقييم والتدريب والإجازات ضمن إطار زمني محدد.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2026-2027 في الرابع من يناير 2027، مع عودة الطلبة والكادرين الإداري والتعليمي إلى الدوام.

ويستمر الفصل وفق البرنامج الزمني المعتمد حتى إجازة عيد الفطر من الثامن من إلى 12 مارس 2027، قبل استئناف الدراسة والدخول في مرحلة التقييمات الختامية.

وحدد التقويم الفترة من 22 مارس إلى الثاني من أبريل 2027 لتنفيذ التقييمات المدرسية الختامية (تُعلن النتائج خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل)، على أن يعقبها بدء إجازة الربيع للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي من الخامس من إلى التاسع أبريل 2027، لتختتم بذلك محطات الفصل الدراسي الثاني التي تجمع بين انتظام الدراسة وإعلان النتائج والتقييمات الختامية والإجازات وفق تسلسل زمني محدد.

ويتكوّن الفصل الثالث الذي ينطلق في 12 أبريل 2027 بعودة الطلبة والكادرين الإداري والتعليمي إلى مقاعد الدراسة، من 58 يوماً دراسياً.

ويشهد الفصل تنفيذ عدد من الاستحقاقات التقييمية والدراسات الدولية، إذ تُجرى دراسة TIMSS 2027 للمواد الدراسية الرئيسة خلال الفترة من 19 أبريل إلى 14 مايو، بالتوازي مع اختبار الكفاءة القياسي (SPA) من 26 أبريل إلى الرابع من يونيو، فيما تحل إجازة عيد الأضحى من 15 إلى 18 مايو، وإجازة رأس السنة الهجرية في السادس من يونيو.

وتدخل المدارس بعد ذلك مرحلة الاستعداد لاختتام العام الدراسي، إذ يُجرى الاختبار التجريبي من التاسع من إلى 11 يونيو، فيما يُستكمل منهاج رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثاني في 11 يونيو. ويعقب ذلك تنفيذ أنشطة إثرائية ودعم أكاديمي لمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثاني خلال الفترة من 14 يونيو إلى الثاني من يوليو، بالتزامن مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي من 16 إلى 25 يونيو، قبل تخصيص الفترة من 28 يونيو إلى الثاني من يوليو للدعم الأكاديمي.

وتُعلن نتائج نهاية العام الدراسي خلال الفترة من 30 يونيو إلى الأول من يوليو 2027، فيما يكون الثاني من يوليو آخر يوم في العام الدراسي للطلبة.

ويخصص التقويم الفترة من الخامس إلى الثامن من يوليو للاختبارات التعويضية والإعادة، على أن تُعلن نتائج الإعادة في 12 يوليو، وهو اليوم ذاته الذي تبدأ فيه إجازة الصيف للكادرين الإداري والتعليمي.

وأكد مديرو مدارس لـ«الإمارات اليوم» أن استعدادات الأيام الأخيرة تركّزت على سبعة ملفات أكاديمية وتشغيلية ولوجستية، بدأت من الجداول والكوادر والشعب الدراسية، ومرت بالكتب والنقل والأمن والسلامة، وصولاً إلى تحديث البيانات والأنظمة الرقمية وتنظيم قنوات التواصل مع الأسر.

وقال مدير مدرسة، ناصر الياسي، إن إعداد الجداول وتوزيع الطلبة والمعلمين على الشعب تصدرا أولويات الجاهزية، لإغلاق أي فجوات في الحصص والتخصصات، وضبط أنصبة المعلمين.

وأوضح أن الجاهزية شملت اختبارها تشغيلياً ووضع بدائل للمتغيرات، بما يضمن بدء العملية التعليمية بكامل طاقتها منذ الحصة الأولى.

وشددت مديرة مدرسة، فاتن سعيد، على رصد أي نواقص ومعالجتها، بالتوازي مع تجهيز الصفوف والمختبرات والوسائل التعليمية.

وأضافت أن التواصل مع الأسر شكّل مساراً موازياً للجاهزية، إذ أعادت المدارس تنظيم مجموعات أولياء الأمور وفق الصفوف الجديدة، وتحديث بيانات الاتصال، وإضافة أسر الطلبة المستجدين، لضمان سرعة وصول المعلومات المتعلقة بالجداول والكتب والحافلات والحضور والانصراف والمتطلبات الدراسية.

وأكدت ضرورة ضبط قنوات التواصل وحماية خصوصية الطلبة، من خلال تحديد طبيعة الرسائل وأوقات إرسالها والمسؤولين عنها، مع إبقاء الحالات الفردية خارج المجموعات العامة ومعالجتها عبر قنوات خاصة، بما يحوّل هذه المنصات إلى أداة تنظيمية فاعلة بدلاً من أن تصبح مصدراً للتداخل أو تداول معلومات غير مخصصة للجميع.

وأفادت مديرة مدرسة، ريم محمود، بأن النقل المدرسي تصدر ملفات العودة إلى المدارس، في ظل ما يصاحب بداية كل عام من انضمام طلبة جدد وتغير أعداد مستخدمي الحافلات ومساراتها ونقاط التجمع.

وأوضحت أن الجاهزية تركزت على تحديث قوائم الطلبة وتوزيعهم على الحافلات، ومراجعة خطوط السير ومواعيد الوصول والانصراف، وإبلاغ الأسر بالتفاصيل مسبقاً، مع إحكام التنسيق بين الإدارة والمشرفين والسائقين لتفادي أي ارتباك تشغيلي.

وأضافت أن الاختبار الفعلي للنقل يبدأ مع أول رحلة مدرسية، إذ قد ينعكس أي خلل في المسارات أو توزيع الطلبة مباشرة على انتظام اليوم الدراسي، مؤكدة أن المراجعات المسبقة تستهدف تقليص التأخير والتكدس، وضمان وصول الطلبة وعودتهم بأمان وفي المواعيد المحددة.

وقال مدير مدرسة، وليد فؤاد لافي، إن المراجعات النهائية شملت فحص الصفوف والمختبرات والمرافق والساحات ومخارج الطوارئ، واختبار أنظمة الإنذار والإطفاء.

وأضاف أن الجاهزية الصحية سارت بالتوازي مع إجراءات الأمن والسلامة، عبر تحديث بيانات الطلبة والحالات التي تتطلب متابعة أو ترتيبات خاصة، والتحقق من دقة المعلومات الواردة من أولياء الأمور ووصولها إلى الفرق المعنية داخل المدرسة.

وأكد أن الهدف هو استباق الطوارئ بدلاً من التعامل معها بعد وقوعها، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءتها، ويوفر بيئة مدرسية آمنة وجاهزة منذ اليوم الأول.

وقال مدير مدرسة، الدكتور فارس الجبور، إن جاهزية المدرسة منظومة متكاملة تبدأ من دخول الطالب البوابة وتمتد إلى وصوله للمنصة التعليمية، ما يضع تحديث البيانات وتنظيم الدخول والانصراف والجاهزية الرقمية في صدارة الملفات التشغيلية.

وأوضح أن الاستعدادات شملت تدقيق بيانات الطلبة وأولياء الأمور والسكن والنقل، واختبار حركة الدخول والخروج وآليات تسليم الطلبة واستلامهم، إلى جانب جاهزية أنظمة الحضور والغياب، بما يحدّ من التكدس.

وأضاف أن الجاهزية الرقمية ركّزت على تفعيل حسابات الطلبة والمعلمين واختبار المنصات وسهولة الوصول إلى المحتوى والخدمات، لتجنب هدر زمن التعلم في معالجة الحسابات وكلمات المرور.

وأكد أن «الجاهزية الحقيقية تُقاس بما يجده الطالب أمامه في اليوم الأول: صف ومعلم وجدول وكتاب وحافلة وحساب رقمي جاهز»، مشيراً إلى أن الأيام السابقة للدراسة تُمثل «اختبار تشغيل» متكاملاً، لأن أي ثغرة في هذه المنظومة ستظهر مباشرة أمام الطالب وولي الأمر.

• 67 يوماً دراسياً في الفصل الأول، مقابل 60 لـ«الثاني»، و58 لـ«الثالث».

• 25 نوفمبر، اختبارات الفصل الأول، و«التعويضية» من 14 إلى 18 ديسمبر.

• إجازة الشتاء للطلبة من 14 ديسمبر المقبل إلى الأول من يناير 2027.

• 2 يوليو آخر يوم في العام الدراسي للطلبة، و12 منه للمعلمين.