10 آلاف حافلة تنقل 279 ألف طالب في أبوظبي

أتاح مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، لأولياء الأمور متابعة رحلات أبنائهم المدرسية بشكل مباشر، عبر تطبيق «سلامة».

وأعلن المركز أنه نفذ خطة رقابية وتشغيلية شاملة، استعداداً للعام الدراسي 2026-2027، شملت التحقق من جاهزية ما يزيد على 10 آلاف حافلة مدرسية مرخصة ومستوفية لمتطلبات مركز النقل المتكامل، ومعايير السلامة المعتمدة، بما يضمن جاهزيتها لنقل أكثر من 279 ألفاً من الطلبة بأمان وسلاسة مع انطلاق العام الدراسي اليوم.

وتضمنت الخطة تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية تستهدف المدارس والشركات المشغلة، للتحقق من جاهزية الحافلات والتزامها بالمتطلبات الفنية والتنظيمية، إلى جانب ورش تدريبية متخصصة لسائقي الحافلات المدرسية والمشرفات ومنسقي الحركة.

وأشار المركز إلى أن هذه الجهود تتكامل مع حزمة من التحسينات الهندسية والمرورية، التي نفذها في محيط منشآت تعليمية عدة.

من جهتها، أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستنفذ خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز الانسيابية على الطرق.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة، كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة، إلى جانب متابعة معابر المشاة، وتأمين حركة الطلبة منذ نزولهم من المركبات والحافلات حتى وصولهم بأمان إلى بوابات المدارس.