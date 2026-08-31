برنامج وقائي شامل لتعزيز جاهزية المجتمع المدرسي في أبوظبي

نفذت هيئة أبوظبي للدفاع المدني برنامجاً وقائياً شاملاً، ضمن أنشطة حملتها «طلابنا أمانة»، شمل محاضرات توعوية، وورشاً تدريبية، استهدفت الكوادر التعليمية والإدارية والمساندة، إلى جانب سائقي ومشرفي ومشرفات الحافلات المدرسية، بهدف رفع مستوى الجاهزية الوقائية، وتعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر والحالات الطارئة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة، وذلك ضمن استعدادات الهيئة للعام الدراسي 2026-2027.

وشمل البرنامج حزمة من الإرشادات التوعوية، تناولت أبرز المخاطر المحتملة في البيئة المدرسية، وسبل الوقاية من الحرائق والحوادث، وآليات الإخلاء الآمن، ومبادئ الإسعافات الأولية، وأساليب التعامل السليم مع الحالات الطارئة، إلى جانب تعزيز ثقافة الإبلاغ المبكر عن مصادر الخطر، واتباع إجراءات السلامة المعتمدة.

كما تضمن البرنامج ورش عمل متخصصة لسائقي ومشرفي ومشرفات الحافلات المدرسية، ركزت على تعزيز إجراءات السلامة أثناء نقل الطلبة.