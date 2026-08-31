هيئة زايد لأصحاب الهمم تستقبل 2121 طالباً وطالبة

تستقبل هيئة زايد لأصحاب الهمم طلابها مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 في مختلف مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، حيث ينتظم 2121 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من مختلف الفئات والإعاقات، ضمن منظومة متكاملة للتعليم والتأهيل والرعاية والتدريب المهني.

وتشمل شبكة الهيئة في منطقة أبوظبي، مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، ومركز أبوظبي للتوحد، وإدارة التأهيل الزراعي والمهني للفئات فوق 16 عاماً، بينما تضم في منطقة العين مراكز الرعاية والتأهيل في العين والقوع والوقن، ومركز العين للتوحد، وإدارة التأهيل الزراعي والمهني للفئات فوق 16 عاماً، وتشمل الشبكة في منطقة الظفرة مراكز الرعاية والتأهيل في السلع، وغياثي، والمرفأ، ودلما، ومدينة زايد.

وأكملت الهيئة استعداداتها للعام الدراسي الجديد، من خلال استكمال أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المرافق والبيئات التعليمية والتأهيلية، بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة لتقديم خدمات متكاملة في التربية الخاصة والتأهيل والعلاج والتدريب المهني.

وتشهد المرحلة الجديدة للهيئة، بإشراف ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، مواصلة تطوير منظومة التعليم والتأهيل من خلال إدخال المناهج الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساندة، وتطبيق خطط وبرامج فردية تراعي احتياجات وقدرات كل طالب.

وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز مهارات الطلبة واستقلاليتهم، وتطوير قدراتهم التعليمية والحياتية والمهنية، وتهيئتهم لمزيد من الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع، بما يواكب أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال أصحاب الهمم.