لقاءات افتراضية مع 8000 تربوي في المدارس و«الطفولة» و«التعليم العالي» بدبي

استضافت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لقاءات افتراضية مفتوحة، جمعت أكثر من 8000 من التربويين العاملين في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي في دبي، بمشاركة المدير العام للهيئة، عائشة عبدالله ميران، لمناقشة رسالتهم المشتركة، وأهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، والفرص المستقبلية أمام قطاع التعليم.

ورحّبت ميران بالتربويين العائدين من إجازتهم، إلى جانب التربويين الجدد المنضمين إلى مجتمع التعليم في دبي مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدةً دورهم الحيوي في إحداث أثر إيجابي في حياة المتعلمين، والإسهام في تحقيق طموحات دبي لمستقبل التعليم، وأعربت عن تقديرها للتربويين والكوادر المساعدة لما يبدونه من رعاية، وما يتحلون به من صبر ومرونة في أداء رسالتهم ومواجهة أي تحديات قد تؤثر في استمرارية التعلّم، مشيرةً إلى أن «أثر المعلمين لا يقتصر على المعارف التي يكتسبها المتعلمون، بل يمتد إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبناء شخصياتهم، وصقل طموحاتهم، وترسيخ إيمانهم بقدرتهم على تحقيق تطلعاتهم وإمكاناتهم».

وتواصل دبي تعزيز مكانتها وجهةً دوليةً رائدةً للتعليم واستقطاب المواهب والكفاءات التعليمية، إذ ارتفع عدد المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص في الإمارة بنسبة بلغت 17.5% خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية.

ويشهد العام الدراسي الجديد إطلاق مجلس دبي للتربويين، الذي سيوفر منصة مخصصة للتربويين لمشاركة آرائهم، والإسهام في تطوير السياسات والبرامج التي ترسم ملامح مستقبل التعليم في دبي، وسيضم المجلس 15 عضواً من التربويين ذوي الخلفيات والخبرات المتنوعة، في إطار التزام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتعزيز مشاركة المجتمع ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وسلّطت اللقاءات الضوء على الدور المحوري للتربويين في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تُمثّل رؤية طموحة طويلة المدى تهدف إلى إحداث تحول نوعي في قطاع التعليم، وتمكين المتعلمين بالمعارف والمهارات والثقة بالنفس والسمات الشخصية اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار، وتضع الاستراتيجية التربويين في صميم منظومة الشراكة الرامية إلى توفير تجارب تعليمية عالية الجودة، وبناء منظومة تعليمية مبتكرة وشاملة ومستعدة للمستقبل.

وأكدت ميران أهمية الالتزام بالمعايير العالية المتوقعة من العاملين في قطاع التعليم في دبي، بما يشمل المهنية والنزاهة والاحترام، إلى جانب تحمل المسؤولية المشتركة عن حماية المتعلمين، ودعم رفاههم، ووضع مصلحتهم الفضلى في صميم العملية التعليمية.

وتلقّى التربويون، العاملون في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي في دبي، رسالة ترحيب شخصية، شكرتهم فيها ميران على كونهم جزءاً من مجتمع التعليم في دبي، ودعتهم إلى مشاركة أفكارهم وتجاربهم ووجهات نظرهم.