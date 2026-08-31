بطاقة «إسعاد» للطلبة الموهوبين في «مؤسسة حمدان بن راشد»

وقّع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مذكرة تعاون، تهدف إلى توفير بطاقة الخصومات المميّزة «إسعاد» للموهوبين والفائزين بجوائز المؤسسة، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا والعروض التي توفرها البطاقة لدى مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات التجارية والسياحية والترفيهية والصحية والتعليمية، المشاركة في برنامج إسعاد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وقّع المذكرة بمقر مركز بطاقة إسعاد بنادي ضباط شرطة دبي في الجداف، مدير المركز، العميد صلاح المرزوقي، ومن جانب المؤسسة المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور خليفة السويدي.

وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التعاون يأتي استجابةً للتوجه الحكومي نحو تعزيز الاهتمام بالطلبة الموهوبين والمتميّزين، وتشجيعهم على الاستمرار في مسارات التفوق، وتقدير أصحاب الإنجازات والإسهامات التطويرية في المجالين الطبي والتربوي.