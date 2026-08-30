ابتداءً من الغد.. مليون و277 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة

تفتح 1180 مدرسة حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أبوابها، غداً الاثنين، لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، وسط عودة تدريجية ودوام مخفّض خلال الأيام الدراسية الأربعة الأولى، قبل الانتقال إلى ساعات الدوام الرسمية كاملة اعتباراً من الجمعة 4 سبتمبر.

ويمتد العام الدراسي الجديد على 185 يوماً دراسياً موزعة على ثلاثة فصول، بواقع 67 يوماً للفصل الأول، و60 يوماً للثاني، و58 يوماً للثالث، فيما تمتد الخطة الزمنية على 13 أسبوعاً للفصل الأول و12 أسبوعاً لكل من الفصلين الثاني والثالث.

وتستهدف العودة التدريجية والدوام المخفّض من الاثنين إلى الخميس لتهيئة الطلبة للانتقال بسلاسة إلى نمط الحياة المدرسية واستعادة انتظامهم اليومي، على أن يبدأ تطبيق الدوام الكامل للطلبة في مختلف المراحل اعتباراً من الجمعة.

بالميثاق نبلغ الآفاق

وتنطلق العودة إلى المدارس تحت شعار حملة وزارة التربية والتعليم «بالميثاق نبلغ الآفاق»، فيما تستقبل المدارس أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد ينضمون إلى مقاعد الدراسة للمرة الأولى.

وسبقت عودة الطلبة استعدادات مكثفة، شملت خضوع أكثر من 24 ألف معلم وتربوي وكادر تعليمي لبرنامج التدريب التخصصي، بعد عودة الكوادر إلى الدوام في 24 أغسطس، بما أتاح استكمال الخطط الأكاديمية والتشغيلية وتجهيز الفصول والمرافق، وضبط الجداول وتوزيع الطلبة، ومراجعة خطط النقل والأمن والسلامة وآليات الاستقبال.

وأكد مديرو مدارس لـ«الإمارات اليوم» اكتمال الاستعدادات ورفع الجاهزية التشغيلية والأكاديمية، بعد مراجعة الجداول وقوائم الطلبة وتجهيز الفصول والمختبرات ومناطق الأنشطة، والتأكد من جاهزية الحافلات ومسارات النقل وإجراءات الأمن والسلامة، لضمان انطلاقة مستقرة منذ اليوم الأول.

67 يوماً للفصل الأول

ويحدد التقويم الأكاديمي للعام 2026-2027، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، مسار الدراسة والاختبارات والتقييمات والإجازات على مدار العام، إذ يبدأ الطلبة عامهم الدراسي في 31 أغسطس، لتدخل المدارس بعدها مرحلة التقييمات التشخيصية والمركزية؛ حيث يُنفذ الاختبار التشخيصي من 7 إلى 18 سبتمبر، والتقييم الأساسي للغة العربية (ABA) من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر، فيما يمتد اختبار الكفاءة القياسي (SPA) من 21 سبتمبر إلى 30 أكتوبر.

ويشهد أكتوبر مجموعة من المحطات الأكاديمية والتنظيمية، إذ تبدأ إجازة منتصف الفصل للطلبة من 12 إلى 16 أكتوبر، بالتوازي مع التدريب التخصصي الثاني للكادر الإداري والتعليمي من 12 إلى 14 أكتوبر، تعقبه إجازة منتصف الفصل للكادر يومي 15 و16 أكتوبر.

اختبارات تجريبية في نوفمبر

كما تُجرى دراسة "PIRLS 2026" خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، قبل الانتقال إلى الاختبار التجريبي من 18 إلى 20 نوفمبر، ثم اختبارات نهاية الفصل الدراسي من 25 إلى 27 نوفمبر، على أن تتوقف الاختبارات خلال إجازة اليوم الوطني من 2 إلى 4 ديسمبر، وتُستأنف من 7 إلى 11 ديسمبر.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 14 ديسمبر 2026 وتستمر حتى الأول من يناير 2027، فيما تخصص الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر للتدريب التخصصي الثالث للكادر الإداري والتعليمي، بالتزامن مع الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول. وتبدأ إجازة الشتاء للكادر الإداري والتعليمي في 21 ديسمبر 2026 وتستمر حتى الأول من يناير 2027، لتختتم بذلك محطات الفصل الأول وفق تسلسل يجمع بين الدراسة والتقييم والتدريب والإجازات ضمن إطار زمني محدد.

4 يناير.. الفصل الثاني

وينطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2026-2027 في 4 يناير 2027، مع عودة الطلبة والكادر الإداري والتعليمي إلى الدوام، فيما تُعلن نتائج الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير. ويستمر الفصل وفق البرنامج الزمني المعتمد حتى إجازة عيد الفطر من 8 إلى 12 مارس 2027، قبل استئناف الدراسة والدخول في مرحلة التقييمات الختامية.

وحدد التقويم الفترة من 22 مارس إلى 2 أبريل 2027 لتنفيذ التقييمات المدرسية الختامية، على أن يعقبها بدء إجازة الربيع للطلبة والكادر الإداري والتعليمي من 5 إلى 9 أبريل 2027، لتختتم بذلك محطات الفصل الدراسي الثاني التي تجمع بين انتظام الدراسة وإعلان النتائج والتقييمات الختامية والإجازات وفق تسلسل زمني محدد.

58 يوماً للفصل الثالث

ويضم الفصل الثالث الذي ينطلق في 12 أبريل 2027 بعودة الطلبة والكادر الإداري والتعليمي إلى مقاعد الدراسة ، 58 يوماً دراسياً ، فيما تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل.

ويشهد الفصل تنفيذ عدد من الاستحقاقات التقييمية والدراسات الدولية، إذ تُجرى دراسة "TIMSS 2027" للمواد الدراسية الرئيسة خلال الفترة من 19 أبريل إلى 14 مايو، بالتوازي مع اختبار الكفاءة القياسي (SPA) من 26 أبريل إلى 4 يونيو، فيما تحل إجازة عيد الأضحى من 15 إلى 18 مايو، وإجازة رأس السنة الهجرية في 6 يونيو.

ختام العام الدراسي

وتدخل المدارس بعد ذلك مرحلة الاستعداد لاختتام العام الدراسي، إذ يُجرى الاختبار التجريبي من 9 إلى 11 يونيو، فيما يُستكمل منهاج رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثاني في 11 يونيو. ويعقب ذلك تنفيذ أنشطة إثرائية ودعم أكاديمي لمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثاني خلال الفترة من 14 يونيو إلى 2 يوليو، بالتزامن مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي من 16 إلى 25 يونيو، قبل تخصيص الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو للدعم الأكاديمي.

وتُعلن نتائج نهاية العام الدراسي خلال الفترة من 30 يونيو إلى الأول من يوليو 2027، فيما يكون 2 يوليو آخر يوم في العام الدراسي للطلبة، ويخصص التقويم الفترة من 5 إلى 8 يوليو للاختبارات التعويضية والإعادة، على أن تُعلن نتائج الإعادة في 12 يوليو، وهو اليوم ذاته الذي تبدأ فيه إجازة الصيف للكادر الإداري والتعليمي، ليُسدل بذلك الستار على العام الأكاديمي 2026-2027 بعد استكمال جميع الاستحقاقات الدراسية والتقييمية.