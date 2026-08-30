13 مخالفة سلوكية ومرورية تعرّض سلامة الطلبة للخطر

حددت إدارات مدارس حكومية وخاصة 13 مخالفة، خلال عمليات دخول الطلبة إلى المدارس وخروجهم منها، وأثناء تسليم وتسلم الأطفال.

وقالت إنها ستعمد إلى توثيق المخالفات بالصور، واتخاذ إجراءات بحق المخالفين، محذرة من أن ارتكابها قد يعرض سلامة الطلبة للخطر.

وشملت الضوابط مخالفات سلوكية داخل الحرم المدرسي، وأخرى مرورية وتنظيمية تتعلق بحركة المركبات ومواقع إنزال وتسلّم الطلبة أمام المدارس.

وتفصيلاً، وجهت مدارس حكومية وخاصة رسائل إلى أولياء أمور الطلبة، شددت فيها على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات إنزال الطلبة وتسلمهم أمام بوابات المدارس، سواء قبل بدء اليوم الدراسي أو عقب انتهائه، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الازدحام.

وتضمنت التعليمات تحديد بوابات ومواقع مخصصة لدخول الطلبة وخروجهم وفق مراحلهم وصفوفهم الدراسية، إلى جانب تخصيص نقاط لتسلمهم من داخل المدرسة. كما أتاحت للأسر التي لديها أكثر من طالب تسلم أبنائها من نقطة تجمع الطالب الأصغر سناً، بما يسهم في تنظيم حركة أولياء الأمور وتقليل التكدس.

وحذرت المدارس من تصرفات غير آمنة قد تصدر عن ذوي الطلبة أثناء نقل أبنائهم من المدرسة وإليها، مؤكدة أنها تشكل خطراً مباشراً على سلامة الأطفال ومستخدمي الطريق، وشملت: توقف بعض السائقين في منتصف الطريق لإنزال الأطفال، أو السماح لهم بالنزول من المركبات في مواقع غير مخصصة لذلك، فضلاً عن عدم التزام استخدام مواقف السيارات المخصصة، وعرقلة مخارج الطوارئ أو المواقف المخصصة لأصحاب الهمم وممرات المشاة.

كما تضمنت القيادة عكس اتجاه السير داخل مواقف المدارس أو في الطرق ذات الاتجاه الواحد، ومحاولة تجاوز المركبات الأخرى أثناء تحركها، لافتة إلى ضرورة منح السائقين الآخرين وقتاً كافياً لإخراج مركباتهم من أماكن الوقوف.

وشددت المدارس على تجنب استخدام آلة التنبيه بصورة متكررة ومزعجة، والتوقف أو الوقوف في مسارات حركة الحافلات المدرسية أو إعاقة دخولها وخروجها.

كما حددت سلوكيات مخالفة يُحظر على الطلبة ارتكابها داخل الحرم المدرسي، من بينها التغيب عن الدراسة من دون عذر معتمد، والتدخين أو حيازة مواد محظورة، فضلاً عن الإساءة اللفظية أو الاعتداء الجسدي على الطلبة أو المعلمين، والاستيلاء على ممتلكات الغير أو ممتلكات المدرسة، وإلحاق الضرر بالمرافق والتجهيزات المدرسية، والتلاعب بالوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالمدرسة، وإدخال الهواتف المحمولة إلى المدرسة واستخدامها بالمخالفة للتعليمات المعتمدة.

وشددت على ضرورة الالتزام بموعد ركوب الحافلات. كما دعت أولياء الأمور إلى التعاون معها واحترام النظم المقررة والالتزام ببنود لائحة السلوك، محذرة من أن مخالفة هذه الضوابط والإجراءات السلوكية تستوجب اتخاذ التدابير والعقوبات المقررة، حيث سيتم توثيق المخالفات بالصور وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

وشددت على أن الالتزام بالمواعيد ومسارات الحركة المحددة يهدف إلى توزيع أوقات وصول الطلبة ومغادرتهم، بما يقلل من تزامن حركة المركبات، ويحد من الازدحام، ويحافظ على سلامة الطلبة وأولياء الأمور والعاملين في المدارس.