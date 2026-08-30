ابتكار يحوّل مخلّفات زراعية إلى مادة لتطبيقات الطاقة النظيفة

نجح فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محفّز أخضر يجمع رمال الصحراء والفحم المستخلص من نوى التمر والنيكل، في ابتكار يستفيد من مخلّفات زراعية لإنتاج مادة ذات إمكانات واعدة في تطبيقات الطاقة النظيفة.

وأفاد الأستاذ في قسم الهندسة الكيميائية والبترولية في الجامعة، والباحث المشارك في الدراسة، الدكتور محمد نور الطراونة، بأن الابتكار يجسّد توجهاً نحو توظيف الموارد المحلية في تطوير مواد متقدمة تخدم مستقبل الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الدراسة تقدم نموذجاً للاستفادة من الموارد المتوافرة في البيئة المحلية، وتحويلها إلى مواد متقدمة يمكن توظيفها في تطبيقات الطاقة النظيفة.

وقال إن «الفريق سيعمل على دراسة قدرة المحفّز على الحفاظ على أدائه خلال فترات تشغيل أطول واختبار إمكان إعادة استخدامه، فضلاً عن تقييم سلوكه تحت ظروف تشغيل مختلفة، حيث اختبر الباحثون 30 تركيبة للوصول إلى أفضل توازن بين مكوّناته، وتوصلوا إلى تركيبة مثلى تتكوّن من 15% من النيكل، و42.5% من رمال الصحراء، و42.5% من الفحم الحيوي».

ونشرت الدراسة في مجلة Journal of Alloys and Compounds العلمية، بمشاركة باحثين من قسمي الهندسة الكيميائية والبترولية والكيمياء في جامعة الإمارات، وبالتعاون مع بوليتكنك أبوظبي.