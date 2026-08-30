جامعة أبوظبي تحصل على اعتماد رابطة ماجستير «إدارة الأعمال»

أعلنت جامعة أبوظبي حصول برنامجها للماجستير في إدارة الأعمال على الاعتماد الرسمي من رابطة ماجستير إدارة الأعمال (AMBA)، لتصبح بذلك كلية إدارة الأعمال لديها أول كلية إدارة أعمال محلية غير تابعة لفرع جامعة دولية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تحظى بمكانة «التاج الثلاثي»، التي تُنسب للكليات الحاصلة على الاعتمادات الأكاديمية الدولية الثلاثة المرموقة: اعتماد اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة (AACSB)؛ واعتماد النظام الأوروبي لتطوير الجودة (EQUIS)؛ واعتماد رابطة ماجستير إدارة الأعمال (AMBA).

ويعزز حصول جامعة أبوظبي على مكانة «التاج الثلاثي» من الحضور العالمي لبرامجها في مجال إدارة الأعمال، إذ لا تحظى بهذا التميز سوى أقل من 1% من كليات إدارة الأعمال حول العالم، وبما لا يتجاوز 150 مؤسسة تعليمية.

وقال مدير الجامعة، البروفيسور غسان عواد: «يمثل حصول برنامج الماجستير في إدارة الأعمال على اعتماد رابطة ماجستير إدارة الأعمال (AMBA)، وما أثمر من حصول كلية إدارة الأعمال على التاج الثلاثي، محطة مهمة في مسيرة جامعة أبوظبي، ويجسد التزامنا بتقديم تعليم عالي الجودة في مجال إدارة الأعمال وفق معايير عالمية، بما يضمن تزويد طلبتنا بالمعارف والمهارات والرؤى التي تمكنهم من النجاح في ظل اقتصاد عالمي سريع التطور».

. حصول الجامعة على «التاج الثلاثي» يعزز حضور برامجها في إدارة الأعمال عالمياً.