قبل عودة الطلبة الإثنين.. مدارس تكشف.. «الشُعب الدراسية» إلكترونياً

بدأت مدارس حكومية وخاصة في مختلف إمارات الدولة، وضع اللمسات التنظيمية الأخيرة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، عبر اعتماد آليات إلكترونية لإعلان الشُعب الدراسية وتوزيع الطلبة عليها قبل اليوم الأول للدراسة، بما يتيح للطالب وولي أمره معرفة الشعبة مسبقاً، ويحد من الازدحام والارتباك التنظيمي عند وصول الطلبة إلى مدارسهم.

ورصدت رسائل مدرسية موجهة إلى أولياء الأمور والطلبة، أطلعت عليها "الإمارات اليوم" استعداد إدارات مدرسية لنشر بيانات الشعب خلال الساعات الأخيرة التي تسبق العودة إلى المقاعد الدراسية، بالتوازي مع استخدام قنوات التواصل الفوري لإبلاغ الأسر فور إتاحة البيانات، ضمن إجراءات تستهدف رفع الجاهزية التشغيلية وتنظيم دخول الطلبة منذ اليوم الأول.

وفي هذا السياق، أبلغت الإدارات بأنها ستنشر الشعب الدراسية مساء غداً الأحد عبر منصة إلكترونية مخصصة، على أن يتم إخطار الطلبة والأسر مباشرة عقب رفع البيانات من خلال مجموعات التواصل على «واتساب» و«تلغرام».

آلية مبسطة

وحددت المدارس آلية مبسطة تتيح للطالب الاستعلام عن شعبته، مشددة على أن بيانات الشعب لن تكون متاحة قبل مساء الأحد، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى انتظار الإشعار الرسمي قبل محاولة الاستعلام، في خطوة تستهدف ضمان اكتمال عمليات توزيع الطلبة واعتماد القوائم النهائية قبل إتاحتها للطلاب وأولياء الأمور.

وتكتسب عملية توزيع الطلبة على الشعب أهمية تشغيلية كبيرة قبيل انطلاق الدراسة، إذ ترتبط مباشرة باستقرار الجداول الدراسية، وأعداد الطلبة داخل الصفوف، وتوزيع المعلمين، وتنظيم الحركة داخل المباني المدرسية، فضلاً عن تسريع توجيه كل طالب إلى صفه منذ لحظة دخوله المدرسة.

مراجعة القوائم

وتستند المدارس في الأيام الأخيرة التي تسبق موعد استقبال الطلبة إلى مراجعة القوائم والتأكد من دقة بيانات التسجيل والصفوف والشعب، ومعالجة أي تعديلات مرتبطة بالانتقال أو التسجيل المستجد، قبل تثبيت التوزيع النهائي وإبلاغ الأسر، تجنباً لإجراء تغييرات واسعة خلال الأيام الأولى من الدراسة.

كما تعكس الاستعانة بالمنصات الرقمية ومجموعات التواصل تحولاً في إدارة ملف «الشُعب الدراسية» من الإعلان التقليدي داخل المدرسة إلى الإبلاغ المسبق والفوري، بما يمنح الطالب صورة واضحة عن وجهته الصفية قبل وصوله، ويساعد الإدارات على تقليص التجمعات والاستفسارات في صباح اليوم الأول.

معالجة الحالات الفردية

وتستهدف هذه الإجراءات أن يبدأ الطلبة يومهم الدراسي الأول بصورة أكثر انضباطاً، بحيث ينتقل كل طالب مباشرة إلى شعبته المعتمدة، فيما تركز الفرق الإدارية والمشرفون على تنظيم الدخول واستقبال الطلبة المستجدين ومعالجة الحالات الفردية، بدلاً من استنزاف الساعات الأولى في البحث عن الصفوف أو مراجعة قوائم التوزيع.