«الجامعة الأمريكية في الإمارات» تستهل عامها الأكاديمي بـ 14 برنامجاً جديداً

تستهل الجامعة الأمريكية في الإمارات عامها الأكاديمي 2026-2027، بإطلاق 14 برنامجاً في الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، إلى جانب البدء في تأسيس كلية دراسات الصحراء والجبال، في خطوة تستهدف مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، وتعزيز حضور تخصصات المستقبل في منظومتها التعليمية، بالتزامن مع احتفالها بمرور 20 عاماً على تأسيسها.

وكشفت الجامعة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في حرمها بمدينة دبي الأكاديمية العالمية، بحضور رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ونواب الرئيس، وممثلين عن وسائل الإعلام، أن إجمالي عدد طلبتها يبلغ 2800 طالب وطالبة موزعين على مختلف الكليات والتخصصات، فيما يشكل الطلبة الإماراتيون 68% من إجمالي الجسم الطلابي، بما يعكس حضوراً لافتاً للطلبة المواطنين في مجتمعها الأكاديمي.

واستعرضت الجامعة ملامح توسعها الأكاديمي الجديد، الذي يجمع بين تخصصات راسخة ومجالات حديثة ترتبط بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والميكاترونكس والإعلام الرقمي والرعاية الصحية.

14 برنامجاً جديداً

وتبدأ الجامعة استقبال الطلبة في البرامج الجديدة خلال العام الأكاديمي 2026-2027، ضمن توجه يستهدف تطوير محفظتها الأكاديمية وربط مخرجات التعليم العالي بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات المهنية والاقتصادية، مع التركيز على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات الدكتور مثنى عبد الرزاق، أن التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية يمثل ركيزة أساسية لتمكين الطلبة من اختيار مسارات تعليمية تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة للمستقبل، مشيراً إلى أن اختيار التخصص لا يحدد المسار الأكاديمي للطالب فحسب، وإنما يشكل نقطة انطلاق لمسيرته المهنية.

وأوضح أن دور مؤسسات التعليم العالي يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء القدرات وتنمية المهارات وصقل التفكير النقدي والبحثي، بما يؤهل الخريجين للمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم والقطاعات التي سيلتحقون بها، مؤكداً أن التوسع الجديد يأتي في إطار رؤية الجامعة نحو «مستقبل أكاديمي جديد».

5 برامج دكتوراه

وتضم الحزمة الجديدة خمسة برامج للدكتوراه، هي: دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال السياسي، ودكتوراه إدارة الأعمال (DBA)، ودكتوراه الفلسفة في القانون، ودكتوراه القيادة والإدارة العامة (DLPA)، ودكتوراه الفلسفة في الأمن والدراسات العالمية.

وتستهدف هذه البرامج توسيع مسارات الدراسات المتقدمة والبحث العلمي في مجالات تشهد تحولات متلاحقة، لاسيما الإعلام والتكنولوجيا والأعمال والقانون والأمن، مع تعزيز قدرة الباحثين على إنتاج معرفة قابلة للربط بالتحديات والتطبيقات الواقعية.

الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال

وعلى مستوى الدراسات العليا، طرحت الجامعة خمسة برامج ماجستير جديدة تشمل: ماجستير العمارة، وماجستير التربية، وماجستير الاتصال الاستراتيجي والعلاقات العامة، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وماجستير العلوم في ذكاء الأعمال.

وتعكس التخصصات الجديدة توجهاً نحو الموازنة بين المجالات الأكاديمية والمهنية التقليدية وتخصصات الاقتصاد الرقمي، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.

4 بكالوريوس في قطاعات المستقبل

وفي مرحلة البكالوريوس، أضافت الجامعة أربعة برامج لدرجة بكالوريوس العلوم في التمريض، والعلاج الطبيعي، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة الأمن السيبراني، لتوسع بذلك حضورها الأكاديمي في ثلاثة قطاعات رئيسة هي الرعاية الصحية والهندسة والتكنولوجيا.

ويأتي طرح هذه التخصصات استجابةً للطلب المتنامي على الكفاءات المؤهلة في القطاعات التقنية والصحية والهندسية، وربط المسارات الجامعية بالتحولات التي تشهدها الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

كلية للصحراء والجبال

وفي خطوة أكاديمية جديدة، حصلت الجامعة على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA) لبدء تأسيس كلية دراسات الصحراء والجبال، التي تعتزم تقديم برامج متخصصة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا تركز على التحديات والفرص المرتبطة بالبيئات الصحراوية والجبلية.

وتستهدف الكلية إعداد كفاءات وقيادات وطنية متخصصة قادرة على التعامل مع طبيعة هذه البيئات واحتياجاتها، ودعم القطاعات الحكومية والصناعية ذات الصلة في المنطقة، بما يمنح التوسع الأكاديمي للجامعة بعداً يرتبط بالخصائص البيئية والجغرافية لدولة الإمارات والمنطقة.

وبحسب رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات الدكتور مثنى عبد الرزاق، حصلت البرامج الأكاديمية الجديدة على الاعتماد المبدئي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA) في دولة الإمارات، إلى جانب موافقة جهة الاعتماد المؤسسي الأمريكية SACS COC.

أكثر من 50 برنامجاً مهنياً

وأفاد بأن توسع الجامعة لا يقتصر على الدرجات الأكاديمية، إذ تقدم منظومة للتعليم التنفيذي والتدريب المهني تضم أكثر من 50 برنامجاً معتمداً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA)، تستهدف تطوير مهارات المهنيين ورفع كفاءاتهم ودعم تقدمهم الوظيفي.