مديرو مدارس: العودة التدريجية تساعد على الانتقال إلى أجواء الدراسة

أكد مديرو مدارس لـ«الإمارات اليوم» انتهاء الاستعدادات لاستقبال الطلبة، مشيرين إلى جاهزية الحافلات ومسارات النقل وإجراءات الأمن والسلامة، ومراجعة الجداول الدراسية وقوائم الطلبة. وأضافوا أن الأيام السابقة على بدء الدراسة شهدت رفع الجاهزية التشغيلية والأكاديمية إلى أعلى مستوياتها، مع استكمال تجهيز الفصول والمرافق والمختبرات ومناطق الأنشطة.

وقالوا إن العودة التدريجية وتخفيف ساعات الدوام خلال الأيام الأربعة الأولى يُمثلان عاملاً مساعداً في تهيئة الطلبة، خصوصاً المستجدين وطلبة الحلقة الأولى، للانتقال من أجواء الإجازة إلى انتظام اليوم الدراسي، مؤكدين أن الهدف هو أن تكون الأيام الأولى هادئة ومنظمة، بما يتيح للطلبة التكيف التدريجي مع البيئة المدرسية واستعادة إيقاع التعلم. وشددوا على أن الاستعداد لليوم الأول لا يقتصر على الجوانب اللوجستية، وإنما يشمل جاهزية المعلمين والخطط التعليمية وآليات التعامل مع الفروق الفردية واحتياجات الطلبة، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع أولياء الأمور، لضمان انطلاقة مستقرة للعام الدراسي وتحويل اليوم الأول إلى بداية فعلية لعملية تعليمية منظمة ومتكاملة. وتستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم الطلبة في مختلف الحلقات التعليمية، بعد غدٍ (الاثنين)، في أولى محطات العام الدراسي الجديد 2026-2027.

ويمتد العام الدراسي الجديد على مدار 185 يوماً دراسياً موزعة على ثلاثة فصول، بواقع 13 أسبوعاً للفصل الدراسي الأول، و12 أسبوعاً لكل من الفصلين الثاني والثالث.

ومن المقرر أن تأتي عودة الطلبة تدريجياً، مع تطبيق ساعات دوام مخفّضة خلال الأيام الدراسية الأربعة الأولى، من الاثنين إلى الخميس، لإتاحة انتقال أكثر سلاسة إلى نمط الحياة المدرسية وتهيئة الطلبة للانتظام الكامل، على أن تبدأ ساعات الدوام الرسمية كاملة اعتباراً من الجمعة، الموافق الرابع من سبتمبر المقبل، للطلبة في مختلف حلقات التعليم. وخضع أكثر من 24 ألف معلم وتربوي وكادر تعليمي لبرنامج التدريب التخصصي، إذ بدأ دوامهم في 24 أغسطس الجاري، بما أتاح للمدارس استكمال خططها التشغيلية والأكاديمية، ورفع جاهزية المرافق والفصول الدراسية، وإعداد الجداول وتوزيع الطلبة، إلى جانب مراجعة خطط الأمن والسلامة والنقل المدرسي وآليات استقبال الطلبة، استعداداً لانطلاقة مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد. ويحمل التقويم الأكاديمي لعام 2026-2027 الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم» مجموعة من المحطات التقييمية والاختبارات الوطنية والدولية، إلى جانب الإجازات الرسمية والمدرسية، فيما تتوزّع أيام التمدرس على الفصول الثلاثة وفق برمجة زمنية محددة توازن بين متطلبات التعلم والتقييم وفترات الراحة والإجازات.