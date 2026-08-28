الإسعاف الوطني يرفع جاهزيته لعودة المدارس

أكد الإسعاف الوطني جاهزيته التشغيلية لدعم السلامة العامة، خلال فترة العودة إلى المدارس، من خلال التمركز المرن لسيارات الإسعاف على الطرق الرئيسة وبالقرب من محيط المدارس، ورفع مستوى الجاهزية في مركز اتصال الإسعاف، وضمان جاهزية الموارد التشغيلية بكامل طاقتها.

وأشار إلى التنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، ضمن منظومة الاستجابة للطوارئ، بما يعزز تكامل وسرعة الاستجابة عند الحاجة.

ودعا إلى الالتزام بإرشادات السلامة، بما في ذلك ربط حزام الأمان، واستخدام مناطق إنزال الطلبة المخصصة.