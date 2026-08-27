5 فرق عمل تدير أسبوع العودة إلى المدارس

وضعت الخطة التدريجية لعودة الطلبة للمدارس في العام الدراسي الجديد 2026-2027، المقرر أن ينطلق الإثنين المقبل للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، إطاراً تشغيلياً متكاملاً لإدارة أسبوع العودة، من خلال تشكيل خمسة فرق عمل رئيسة في المدارس، تتمثل في فريق إدارة المدرسة، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق التواصل مع أولياء الأمور، وفريق الاستقبال والدعم، وفريق الأمن والسلامة.

تقييم الجاهزية

ويتولى فريق إدارة المدرسة تقييم جاهزية المدرسة لاستقبال الطلبة، وإبلاغ مكاتب العمليات المدرسية بأي تحديات تواجه الجاهزية والعمل على تذليلها، إلى جانب إعداد خطة شاملة لفعاليات وأنشطة أسبوع العودة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وفق خطة إدارة المدرسة والدوام والتنظيم المعتمد.

كما يتعين على الفريق التأكد من جاهزية واعتماد الجداول المدرسية قبل بدء دوام الطلبة، والتأكد من جاهزية المقصف المدرسي وتوافر الوجبات وفق المعايير المعتمدة.

تجهيز مواقع الفعاليات

أما فريق الأنشطة والفعاليات، فيتولى تجهيز مواقع الفعاليات وتهيئة المرافق المدرسية، بما يشمل اللوحات الإرشادية وأدوات السلامة وتحديد أسماء الصفوف وخطة المبنى وأماكن الفعاليات، إضافة إلى التواصل مع شركاء المجتمع لتوفير الدعم والمشاركة بعد اعتماد الموافقة من مدير النطاق.

ويشمل دوره أيضاً تنفيذ برامج وأنشطة تتناسب مع احتياجات الطلبة ومراحلهم الدراسية، مع تخصيص أنشطة للطلبة أصحاب الهمم، وتنظيم مشاركة أولياء الأمور في فعاليات العودة المدرسية.

رسائل للأسر وبيانات الحافلات

ويتحمل فريق التواصل مع أولياء الأمور مسؤولية إرسال رسائل إيجابية للطلبة وأولياء الأمور حول العودة المدرسية، وإرسال التوجيهات والإرشادات اللازمة بما يضمن العودة الآمنة للطلبة، إلى جانب تزويد الأسر ببيانات التواصل الخاصة بمنسقي وسائقي ومشرفي الحافلات لضمان سهولة التواصل وسرعة الاستجابة. كما يتولى إرسال الجداول الدراسية موقعة خلال الأسبوع الأول عبر القناة المعتمدة في المدرسة.

الأمن والسلامة

وفي جانب الأمن والسلامة، يتعين على الفريق المختص التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة والتأكد من تطبيقها، والتواصل مع مشرفي خطوط الحافلات للتحقق من جاهزية بيانات النقل المدرسي، وتحديث واعتماد قوائم الطلبة المحددة لكل حافلة. كما تشمل مهامه التأكد من الالتزام بأوقات الحضور والانصراف المعتمدة للمواصلات المدرسية، وتجهيز برنامج توعوي لاستخدام الحافلات لعرضه على الطلبة.

استقبال الطلبة الجدد وتوزيع الكتب

ويختص فريق الاستقبال والدعم بتشكيل فرق عمل من الكوادر المدرسية والطلبة وأولياء الأمور لتنظيم فعاليات العودة، وتجهيز أماكن استقبال الطلبة الجدد وضمان توفير احتياجاتهم، وتخصيص منطقة مناسبة ومنظمة لاستقبال أولياء الأمور. كما يتولى الفريق التأكد من استلام الكتب المدرسية وتجهيز موقع مناسب ومنظم لتوزيعها على الطلبة، مع تجهيز ضيافة بسيطة للاستقبال.

متابعة يومية أثناء التنفيذ

وخلال أيام العودة، تتابع فرق العمل سير اليوم الدراسي والالتزام بالتوقيت المعتمد للدوام والاستراحات والطابور الصباحي، فيما يتولى فريق إدارة المدرسة الإشراف العام على تنفيذ خطة العودة ومعالجة التحديات الطارئة أثناء التنفيذ.

كما يتعين التأكد من توفير بطاقات تحمل اسم الطالب وبيانات التواصل للطلبة المستجدين في مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى.

ويتولى فريق الأنشطة والفعاليات تنفيذ فعاليات العودة وفق الخطة المعتمدة، واستخدام أساليب تحفيزية متنوعة لاستقبال الطلبة وتعزيز مشاركتهم، ومتابعة مشاركتهم وتشجيعهم على التفاعل في الفعاليات والأركان.

فيما يركز فريق التواصل مع أولياء الأمور على تفعيل مشاركتهم في الفعاليات والأنشطة المحددة لهم، وتقديم الدعم والإرشاد أثناء فعاليات العودة المدرسية.

إجراءات السلامة

أما فريق الأمن والسلامة، فيتابع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وينظم حركة الدخول والخروج ويتأكد من سلامة البوابات والممرات واللوحات الإرشادية، إضافة إلى تنظيم حركة السيارات الخاصة والتأكد من عدم وجودها في المواقع غير المحددة لها.

ويتولى فريق الاستقبال والدعم استقبال الطلبة وتوجيههم إلى الصفوف والمرافق والفعاليات المحددة لهم، وتقديم الدعم والمساندة للطلبة الجدد والمستجدين أثناء اليوم الدراسي، فضلاً عن دعم ومصاحبة أصحاب الهمم خلال الفعاليات والأنشطة وتلبية احتياجاتهم.