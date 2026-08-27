"التربية": سيناريوهان لعودة الطلبة.. دوام مخفف 4 أيام وكامل يوم الجمعة

كشفت تفاصيل خطة العودة التدريجية للطلبة في مختلف مراحل التعليم إلى المدارس خلال الأسبوع الأول من الدراسة للعام الأكاديمي الجديد 2026-2027، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم وعممتها المدارس على أولياء الأمور، عن سيناريوهان لعودة الطلبة، إذ يأتي دوام الطلبة مخففاً من الاثنين إلى الخميس، بحيث يتم تقليص عدد الساعات بواقع 3 ساعات و15 دقيقة لرياض الأطفال، و4 ساعات للحلقة الأولى و5 للحلقتين الثانية والثالثة، فيما سيكون دوام الجمعة كاملاً.

وتبدأ مدارس دبي والإمارات الشمالية، اعتباراً من الإثنين 31 أغسطس 2026، تطبيق الخطة، تستمر أربعة أيام حتى الخميس 3 سبتمبر، على أن ينتظم جميع الطلبة في الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر، حيث أعد قطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية الخطة لضمان عودة منظمة وآمنة للطلبة، واستمرارية العملية التعليمية، وصولاً إلى الانتظام الكامل في الدوام المدرسي، مع منح المدارس مرونة في تحديد أيام حضور الطلبة خلال فترة العودة التدريجية وفق جاهزيتها واحتياجاتها.

وتستند الخطة التي اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، إلى ثلاث مرتكزات رئيسة: عودة تدريجية للطلبة من الإثنين إلى الخميس وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، وتطبيق دوام مخفف خلال هذه الأيام، ثم الانتقال إلى الدوام الكامل لجميع الطلبة يوم الجمعة 4 سبتمبر.

سيناريوان لتنظيم الحضور

وحددت الخطة سيناريوهين زمنيين لتنظيم العودة التدريجية للطلبة، بما يتيح للمدارس اختيار الترتيب الأنسب وفق مستوى جاهزيتها واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود خدمة النقل المدرسي لمنع أي تعارض في مواعيد الحافلات المشتركة. كما منحت مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات التعليمية مرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام وجود الطلبة وفق احتياجات المدرسة.

السيناريو الأول

يقسم السيناريو الأول حضور طلبة الصفوف الدراسية على أيام الإثنين إلى الخميس، بحيث يحضر كل صف في يوم واحد فقط خلال فترة العودة التدريجية، بينما يعود جميع الطلبة إلى المدرسة يوم الجمعة.

وبحسب الجدول، يحضر طلبة الصف الأول يوم الإثنين 31 أغسطس، والثاني الثلاثاء، والثالث الأربعاء، والرابع الخميس. وفي الحلقة الثانية، يحضر الصف الخامس الإثنين، والسادس الثلاثاء، والسابع الأربعاء، والثامن الخميس.

أما الحلقة الثالثة، فيحضر الصف التاسع الإثنين، والعاشر الثلاثاء، والحادي عشر الأربعاء، والثاني عشر الخميس.

وفي رياض الأطفال، يحضر طلبة الروضة الأولى يومي الإثنين والثلاثاء، وطلبة الروضة الثانية يومي الأربعاء والخميس، قبل عودة جميع الطلبة يوم الجمعة 4 سبتمبر.

السيناريو الثاني

يتيح السيناريو الثاني زيادة أيام حضور الطلبة خلال الفترة التدريجية، إذ يحضر طلبة بعض الصفوف يومين بدلاً من يوم واحد.

وفي الحلقة الأولى، يحضر الصف الأول يومي الإثنين والثلاثاء، والثاني الثلاثاء والأربعاء، والثالث الأربعاء والخميس، والرابع الأربعاء والخميس.

وفي الحلقة الثانية، يحضر الصف الخامس الإثنين والثلاثاء، والسادس الثلاثاء والأربعاء، والسابع الأربعاء والخميس، والثامن الأربعاء والخميس.

أما الحلقة الثالثة، فيحضر الصف التاسع الإثنين والثلاثاء، والعاشر الثلاثاء والأربعاء، والحادي عشر الأربعاء والخميس، والثاني عشر الأربعاء والخميس.

وتستمر رياض الأطفال وفق التوزيع ذاته في السيناريوين، بحيث يحضر طلبة الروضة الأولى الإثنين والثلاثاء، والروضة الثانية الأربعاء والخميس، على أن ينتظم جميع الطلبة في الدوام الكامل يوم الجمعة.

ساعات محددة للدوام المخفف

وحددت الوزارة عبر الدليل، ساعات الدوام خلال فترة العودة التدريجية، مع اختلافها بحسب المرحلة الدراسية. ففي رياض الأطفال، يبدأ الدوام المخفف الساعة 8:15 صباحاً وينتهي 11:30 صباحاً، بواقع 3 ساعات و15 دقيقة.

وفي الحلقة الأولى، حددت الخطة خيارين: الأول من 7:15 إلى 11:15، والثاني من 8:15 إلى 12:15، بواقع 4 ساعات في كلا الخيارين.

أما طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، فيبدأ دوامهم من 7:15 صباحاً إلى 12:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات، فيما يبدأ دوام طالبات الحلقتين الثانية والثالثة من 8:15 صباحاً إلى 1:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات أيضاً.

وفي يوم الجمعة 4 سبتمبر، ومع الانتقال إلى الدوام الكامل، يكون دوام رياض الأطفال من 8:00 إلى 11:30، فيما يكون دوام الحلقة الأولى وفق الخيار الأول من 7:10 إلى 10:30، أو وفق الخيار الثاني من 8:00 إلى 11:30.

ويكون دوام طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين من 7:10 إلى 10:25، بينما يكون دوام الطالبات من 8:00 إلى 11:30.

قياس رضا الأسر والطلبة ورفع التقارير

ولا تنتهي الخطة بانتهاء أيام العودة التدريجية، إذ تتضمن مرحلة لقياس نتائج حملة استقبال الطلبة والعودة إلى المدارس، من خلال قياس رضا أولياء الأمور عن الحملة، وإجراء استطلاع لآراء الطلبة والاستفادة من التغذية الراجعة المقدمة منهم.

كما تلزم الخطة المدارس بتعبئة جميع الاستمارات المعتمدة من الوزارة، ورفع تقارير عن الفعاليات التي نفذتها كل مدرسة خلال فترة العودة.

وبذلك تضع الخطة العودة المدرسية للعام الأكاديمي 2026-2027 في إطار تدريجي ومرن ومتعدد المسارات، يبدأ بحضور مخفف وموزع على الصفوف خلال أربعة أيام، مع إتاحة أكثر من آلية لتنظيم أيام الحضور، ولا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يمتد إلى جاهزية المباني والمرافق، والنقل المدرسي، والأمن والسلامة، واستقبال الطلبة الجدد، والأنشطة، والتواصل مع الأسر، وصولاً إلى قياس رضا الطلبة وأولياء الأمور وتقييم تجربة العودة.

وتبقى للمدارس مساحة لإعادة ترتيب جدول العودة وزيادة أيام حضور الطلبة بما يتناسب مع جاهزيتها واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود خدمة النقل لمنع تعارض مواعيد الحافلات المشتركة، قبل الانتقال إلى عودة جميع الطلبة للدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026