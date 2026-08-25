قبل عودة الطلبة.. المدارس تحدّث 4 ملفات حيوية للطلبة

تعكف مدارس حكومية على تحديث أربعة ملفات رئيسة لطلبتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، تشمل البيانات الأساسية، ووسائل المواصلات المستخدمة في الحضور والانصراف، ومناطق السكن، والحالات الصحية، عبر استبيانات إلكترونية موجهة إلى أولياء الأمور، بهدف استكمال قواعد البيانات وتعزيز جاهزية المدارس لتنظيم حركة الطلبة ومراعاة متطلبات صحتهم وسلامتهم منذ اليوم الدراسي الأول.

رصدت «الإمارات اليوم» نماذج للاستبيانات إلكترونية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في 2026-2027، في 31 أغسطس الجاري، إذ أرسلتها إدارات مدرسية إلى أولياء الأمور، وطالبتهم بتعبئة البيانات بدقة، موضحة أن الإجراء يستهدف تحديث بيانات الطلبة وتنظيم المواصلات المدرسية وحصر المعلومات المهمة المرتبطة بصحتهم وسلامتهم.

وتعكس الاستبيانات توجهاً نحو استكمال الصورة التشغيلية للمدارس قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، إذ لا يقتصر على المعلومات الأكاديمية الأساسية، وإنما يمتد إلى تفاصيل ترتبط بالحركة اليومية للطالب من المنزل إلى المدرسة والعكس، وموقع إقامته، وأي احتياجات صحية ينبغي أن تكون الإدارة المدرسية على دراية بها.

4 محاور للبيانات

وتوزعت البيانات المطلوبة على أربعة محاور رئيسة، يبدأ أولها بالمعلومات الأساسية للطالب، إذ يُطلب من ولي الأمر تسجيل اسم الطالب، وتحديد صفه الدراسي وشعبته، بما يتيح ربط البيانات مباشرة بموقعه داخل الهيكل الصفي للمدرسة.

ويركز المحور الثاني على المواصلات المدرسية، من خلال تحديد وسيلة الحضور والانصراف، وما إذا كان الطالب يستخدم الحافلة المدرسية أو سيارة خاصة، وهي معلومة تكتسب أهمية تنظيمية مع بداية العام الدراسي، خصوصاً في ضبط حركة وصول الطلبة ومغادرتهم، وتحديد المستفيدين من خدمة النقل المدرسي.

أما المحور الثالث، فيرسم خريطة أكثر تفصيلاً للتوزيع الجغرافي للطلبة، إذ تضمن الاستبيان قائمة واسعة من المناطق السكنية التي يختار منها ولي الأمر محل إقامة الطالب، إضافة إلى خيار «أخرى» للحالات غير المدرجة.

حصر مناطق السكن

وأفادت إدارات مدرسية إن حصر مناطق السكن يتيح للمدارس تكوين «خريطة سكنية» أكثر دقة لطلبتها، يمكن الاستناد إليها في تنظيم الجوانب المرتبطة بالمواصلات والحركة اليومية للطلبة، ومعرفة التوزيع الجغرافي للأسر التي تخدمها المدرسة، بدلاً من الاعتماد على بيانات قديمة ربما طرأت عليها تغييرات خلال الإجازة الصيفية.

وتبرز أهمية تحديث هذه المعلومات قبيل انطلاق الدراسة في أن انتقال الأسرة إلى منطقة سكنية جديدة أو تغير وسيلة انتقال الطالب قد ينعكس مباشرة على ترتيبات الحضور والانصراف، وبالتالي فإن الحصول على البيانات من ولي الأمر يرفع مستوى دقتها ويمنح المدرسة فرصة لترتيب إجراءاتها قبل انتظام الدوام.

ملف صحي محدث

ويخصص المحور الرابع من الاستبيان للبيانات الصحية، إذ تسأل المدارس اولياء الأمور بصورة مباشرة عما إذا كان الطالب يعاني مرضاً أو مشكلة صحية ينبغي على المدرسة معرفتها، مع إتاحة خيارَي «نعم» أو «لا»

وفي حال الإجابة بـ«نعم»، يطلب النموذج من ولي الأمر توضيح الحالة الصحية وأي تعليمات أو احتياطات ينبغي على المدرسة مراعاتها، بما يوفر للإدارة معلومات أولية تساعدها على التعامل مع احتياجات الطالب خلال وجوده في المدرسة.

وأوضحت المدارس في مخاطبات لأولياء الأمور أن هذا الجانب يكتسب أهمية خاصة لارتباطه بسلامة الطلبة وقدرة المدرسة على معرفة الحالات التي تحتاج إلى احتياطات أو ترتيبات محددة، وعدم انتظار ظهور الحالة أثناء اليوم الدراسي لاكتشاف معلومات كان من الممكن توفيرها مسبقاً.

مساحة مفتوحة

كما خصصت الاستبيانات مساحة مفتوحة لـملاحظات ولي الأمر، تتيح للأسرة تسجيل أي معلومات إضافية ترغب في إبلاغ إدارة المدرسة بها، وهو ما يوسع نطاق التحديث من مجرد حقول ثابتة إلى قناة لجمع معلومات قد تكون مؤثرة في التعامل اليومي مع الطالب.

ويعزز تحديث البيانات قدرة الإدارات المدرسية على اتخاذ ترتيبات استباقية بدلاً من معالجة المتغيرات بعد بدء الدراسة، لاسيما أن بيانات النقل والسكن والصحة ترتبط بصورة مباشرة بتنظيم اليوم المدرسي وسلامة الطالب وسرعة التواصل والتعامل مع الحالات المختلفة.