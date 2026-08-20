الإثنين.. مدارس الدولة تستقبل الهيئات التدريسية والفنية والإدارية استعداداً لانطلاق الدراسة

تستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، الإثنين المقبل 24 أغسطس الجاري، الهيئات التدريسية والفنية والإدارية، إيذاناً ببدء أولى المحطات التنفيذية للعام الأكاديمي 2026-2027، وقبل أسبوع واحد من عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 31 أغسطس.

وكشفت البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الأول، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، عن خريطة مكثفة للاستحقاقات الأكاديمية منذ اليوم الأول لعودة الكوادر وحتى إجازة الشتاء، تتوزع بين التدريب التخصصي، والتقييمات الأساسية والتشخيصية، وإجازة منتصف الفصل، والاختبارات التجريبية، والنهائية، والتعويضية.

وبحسب البرمجة، يبدأ دوام الكوادر الإدارية والتعليمية في 24 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق أول برامج التدريب التخصصي، الذي يمتد 5 أيام حتى 28 أغسطس، بما يمنح المدارس أسبوعاً تحضيرياً لرفع الجاهزية الأكاديمية والتنظيمية قبل استقبال الطلبة.

وتتضمن مرحلة الاستعداد إجازة المولد النبوي الشريف في 25 أغسطس، قبل أن تدق المدارس جرس البداية للطلبة يوم الإثنين 31 أغسطس، معلنة انطلاق الفصل الدراسي الأول الذي يمتد 13 أسبوعاً، بإجمالي 67 يوماً دراسياً.

التقييم يبدأ مبكراً

ولا تنتظر منظومة التقييم طويلاً بعد عودة الطلبة، إذ تدخل المدارس أولى محطاتها الأكاديمية بعد أسبوع من انطلاق الدراسة، مع بدء التقييم الأساسي للغة العربية (ABA) خلال الفترة من 7 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2026، لرصد مستويات الطلبة ومهاراتهم الأساسية في اللغة العربية في مرحلة مبكرة من العام.

وتتواصل عمليات القياس خلال أكتوبر، إذ حددت البرمجة الفترة من 5 إلى 30 أكتوبر لإجراء اختبار الكفاءة القياسي (SPA)، ضمن منظومة التقييم المقررة خلال الفصل الأول.

10 أيام للاختبار التشخيصي

وفي مسار متوازٍ، حددت البرمجة الفترة من 7 إلى 18 سبتمبر لإجراء الاختبار التشخيصي، بما يتيح للمدارس والمعلمين بناء صورة مبكرة عن مستويات الطلبة، ورصد جوانب القوة والفجوات التعليمية، وتحديد الاحتياجات التي تستدعي خطط دعم أو تدخلاً أكاديمياً خلال الفصل.

ويحصل الطلبة على إجازة منتصف الفصل الدراسي من 12 إلى 16 أكتوبر، لمدة خمسة أيام دراسية، تشكل محطة فاصلة قبل استئناف النصف الثاني من الفصل.

وفي المقابل، تتواصل برامج تطوير الكوادر خلال هذه الفترة، إذ يخضع الكادر الإداري والتعليمي للتدريب التخصصي الثاني يومي 14 و15 أكتوبر، فيما حددت البرمجة يومي 15 و16 أكتوبر لإجازة منتصف الفصل للكادر الإداري والتعليمي.

نوفمبر يفتح بوابة الاختبارات

ومع دخول الفصل الدراسي الأول مراحله الأخيرة، تتحول بوصلة المدارس تدريجياً نحو الاستعداد للاختبارات، إذ تجرى الاختبارات التجريبية من 18 إلى 20 نوفمبر، تمهيداً لانطلاق اختبارات نهاية الفصل.

وتبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من 25 إلى 27 نوفمبر، قبل أن تتوقف، ثم تستأنف خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026.

وبذلك تتوزع الاختبارات النهائية على مرحلتين بإجمالي ثمانية أيام اختبار فعلية، في ختام فصل دراسي حافل بالتقييمات والاختبارات وبرامج قياس مستوى الطلبة.

ديسمبر.. اختبارات ثم إجازة الشتاء

وتتضمن البرمجة إجازة اليوم الوطني من 2 إلى 4 ديسمبر، قبل عودة الطلبة لاستكمال اختبارات نهاية الفصل في 7 ديسمبر، على أن يسدل الستار على الاختبارات في 11 ديسمبر.

ومباشرة بعد انتهاء الاختبارات، تبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 14 ديسمبر 2026 وتستمر حتى الأول من يناير 2027، لتفصل بين الفصلين الدراسيين وتمنح الطلبة أول إجازة ممتدة خلال العام الأكاديمي الجديد.

أما الكوادر الإدارية والتعليمية، فلا تبدأ إجازتها بالتزامن مع الطلبة، إذ تستمر أعمالها خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر عبر التدريب التخصصي الثالث، بالتزامن مع إجراء الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول.

وبعد استكمال التدريب والاختبارات التعويضية، تبدأ إجازة الشتاء للكادر الإداري والتعليمي في 21 ديسمبر، وتستمر حتى الأول من يناير 2027.

وترسم البرمجة الزمنية للفصل الأول مساراً دراسياً متسارع الإيقاع منذ الأسبوع الأول؛ إذ تبدأ بتجهيز الكوادر ورفع جاهزية المدارس، ثم تنتقل سريعاً إلى تشخيص مستويات الطلبة وقياس مهاراتهم، قبل المرور بمحطات التدريب والإجازات والاختبارات، وصولاً إلى نهاية الفصل وإجازة الشتاء، في خريطة زمنية تضبط إيقاع أول 13 أسبوعاً من العام الأكاديمي 2026-2027